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人物側寫／礦工之子 鍾東錦從政路教育擺第一
苗栗縣客家桐花婚禮四月廿六日舉辦，卅六對新人互許白頭偕老，浪漫的氛圍中，主婚的縣長鍾東錦脫口而出「如果是可可有多好」，鍾東錦政治強人的光環下，「女兒控」流露無遺。
2026九合一選舉
這屆縣長選舉，鍾東錦遭國民黨停權，以無黨籍身分參選突圍，四年來掌握政治資源的優勢，開放的態度成就政壇最大公約數，甚至賴清德總統去年九月到頭份市義民廟參香，賴總統希望鍾公平對待民進黨議員，當時就有綠營議員跳出來緩頰，許多人至今印象深刻。
鍾東錦競選連任的看板，高掛國民黨徽，許多政壇人士都認為無關權謀、師出有門，因鍾東錦這屆勝選，沒有因國民黨選前丟包懷恨，而是以「藍營大兵」自居，總統及立委選舉操盤有功，國民黨主席鄭麗文也不計前嫌，遞出橄欖枝。
或許是出身偏鄉礦工之子，鍾東錦從政之路，教育幾乎擺在第一位，擔任縣議會議長以後，年年捐出薪水助學。
鍾東錦上任後把爭取苗栗科學實驗中學設校，列為重中之重。還成功爭取國立陽明交大苗栗校區案，縣立圖書館總圖原計畫工程經費十二億元，一路追加到十九億元，鍾東錦沒有手軟。
鍾東錦企業型政府的思維，也別樹一格，要求並列管促參案，因為公家不用花大錢，又可以引進民間創意及活力，發揮最大效益。此外，鍾也常耳提面命公務員，例如苗栗市親子館暨友善育兒空間硬體施工，就要同步評估辦理委託經營案，如此工程更能貼合經營需求，並縮短空窗期。
政治強人如鍾東錦，卻是有名的「女兒控」，四月廿六主婚桐花婚禮，仍心繫在美國讀書的鍾可可，鍾常形容家中的地位，可可第一，太太陳美琦第二，一家三口好感情可見一斑。
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