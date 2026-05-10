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百里侯爭霸／小校存廢 鍾東錦：小孩不能孤零零長大

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣長鍾東錦爭取連任，日前接受本報專訪談及小校存廢議題，強調「不叫裁併而是併校」，希望讓小孩子有更多同儕，相互砥礪。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦爭取連任，日前接受本報專訪談及小校存廢議題，強調「不叫裁併而是併校」，希望讓小孩子有更多同儕，相互砥礪。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦拚連任，面臨民進黨徵召縣議員陳品安挑戰，兩人在小校存廢問題交鋒，鍾接受本報專訪堅持小校併校政策，認為不能讓小孩沒有同儕孤零零長大，「那是很殘忍的事」；另也揭示苗栗科學實驗中學、西湖溪路堤共構，及天花湖水庫三大爭取連任政見。

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苗栗縣政府近年陸續裁撤大湖、西湖鄉的偏鄉迷你小校，今年計畫卓蘭鎮景山國小廢校。鍾東錦強調「不叫裁併而是併校」，併校並不是要節省經費，而是要小孩子有同儕可以砥礪；孩子成長過程一定要廣交好友，自己現今六十多歲，一路走來同學是一個很大的力量，可以幫助也能成就你。

他也強調，小校併校沒有勉強，沒有壓力，補助一定的交通費，家長如果沒有意見就會併校，如果有意見，也不會強求；目前已經併掉四所學校，沒有發生衝突抗爭，因為家長都希望子女將來更有出息，讓小孩走進人群裡，而不是孤零零長大。

「苗栗都有兩個科學園區了，現在連一所科學實驗中學都看不到！」鍾東錦念茲在茲，認為對不起鄉親，也對不起小孩。他表示，苗北地區許多學子目前去新竹念高中，他爭取竹南科學園區擴編後，若有校地，希望國科會不要手軟，不分顏色有需求就應促成，就近入學也有助安定園區人才。

此外，台灣美光記憶體股份有限公司進駐銅鑼科學園區，「北台積、南美光」ＡＩ產業廊帶成形，鍾東錦認為西湖溪路堤共構四期工程，及銅科汙水放流專管案非常重要，縣府會加快推動配套紓解交通及環保需求。另努力推動完成天花湖水庫，「我們要做對的事情，不會因任何阻力退縮」。

鍾東錦就任縣長以來也面臨土資場爭議，他認為要講真話、做實事，土方之亂讓台灣建設停滯，讓他很心痛，「不但要設，而且要廣設」，苗栗的好山好水跟堆置土石，不會有衝突，就如國父孫中山講過地盡其利，提升土地二次利用更好的價值。

不過，他也坦言，過去是縣府核准了才開地方說明會，現在作法顛倒過來，業者申請第一件事就是要求辦地方說明會善盡溝通責任，縣府也會把關，尋求鄉親最大利益。

鍾東錦 苗栗 陳品安

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