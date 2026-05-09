民進黨政府「台灣好生活」高雄宣講 賴瑞隆：選對的人就有好生活

行政院「2026縣市長政策說明會-台灣好生活」下鄉宣講，今首場選在高雄舉行，遭藍營質疑民進黨挾府院黨資源替市長參選人賴瑞隆站台輔選，痛批假宣講、真選舉；不過賴瑞隆四兩撥千金說，選到對的人就會有好生活，希望各地有更多宣講，把高雄經驗讓全台知道。

今天下午，行政院副院長鄭麗君率秘書長張惇涵、金管會主委彭金隆、市長陳其邁、立委賴瑞隆，以台灣好生活為主題宣講，從台積電、演唱會經濟、亞洲資產管理中心到交通建設全面開講。

現場約800名產業界人士、工會代表及地方支持者出席，陳其邁打頭陣細數高雄產業轉型「煉油廠變台積電」，逐步形成半導體S廊帶，創造大量就業機會。

陳其邁也端出演唱會經濟成績單，指高雄近年吸引AAA、SUPER JUNIOR、BTS成員、G-Dragon等國內外藝人演出，去年超過100場大型演唱會，吸引逾163萬人次，帶動住宿與觀光產值成長。

第二棒賴瑞隆上台發表演說，營造接棒的氣勢，他強調自己是「關鍵第四棒」，將延續陳其邁施政深化產業布局，帶領高雄邁向國際城市。

金管會主委彭金隆也以「被鐵鍊綁住的大象」比喻高雄環境不同、資源更多、能力更強，應勇敢追求更大目標，成為台灣資產管理中心的重要核心城市。

張惇涵提到中央與地方投入逾8700億元推動高雄交通建設，包含高雄捷運黃線、紅線延伸、高雄鐵路地下化及快速道路等重大建設經費，最後鄭麗君壓軸上台替高雄的施政背書，整場氣氛猶如選舉造勢大會，引發藍營質疑利用府院黨資源幫賴輔選。

國民黨立委柯志恩批評，名義上是說明施政成果，但外界都看得出來就是替民進黨參選人輔選、提前暖身，完全是用行政資源來行選舉之實。

柯志恩說，這種模式早已是台灣選舉日常，內容常出現「似是而非」訊息，平常心看待就好，至於宣講是不是這麼有效果，可以拭目以待。

賴瑞隆回應，宣講首站選在高雄「是非常正確的」，高雄進步發展也可作為各縣市借鏡，選到對的人，就會走對的路，就會有好的生活，希望全台各地有更多宣講，把高雄經驗讓全台知道。

行政院「2026縣市長政策說明會-台灣好生活」下鄉宣講，遭質疑替市長參選人賴瑞隆站台輔選。記者郭韋綺／攝影

高雄市長陳其邁打頭陣上台演說，細數台積電、演場會經濟政績。記者郭韋綺／攝影