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民進黨高雄政策宣講 陳其邁力挺賴瑞隆接棒

中央社／ 高雄9日電

民進黨首場「台灣好生活」政策說明會今天在高雄登場，行政院副院長鄭麗君帶隊宣講，高雄市長陳其邁說，「選對人賽馬場變晶圓廠」，盼大家支持綠色執政，力挺立委賴瑞隆接棒。

2026九合一選舉

鄭麗君今天與行政院秘書長張惇涵、金管會主委彭金隆一同南下宣講，陳其邁和民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也共同與會。

陳其邁打頭陣上台宣講時說，時間過得很快，6年時間很快就要到了，轉眼間就要卸任，「真的還有很多事還沒完成，所以如何延續綠色執政是最重要的事，請大家一定要支持賴瑞隆。」

「選錯人是賽馬場，選對人變成晶圓廠」，陳其邁意有所指表示，高雄這幾年變化很大，其中最重要的就是台積電設廠，這除了高雄要努力外，中央也很支持，連前總統蔡英文都在幫忙打電話；而且台積電要來就要有再生水廠，中央補助大半經費。

陳其邁也提及，「選錯人大港不唱，選對人大港才開唱」，過去有人說高雄又老又窮，還說高雄是文化沙漠，而今國際天團都到高雄演出，「年底前的演唱會場次都滿了」，選前還有韓國天團BTS要開唱，「這是年底選舉最大的變數，不知道對賴瑞隆的選情是好是壞。」語畢現場笑聲四起。

鄭麗君上台時有感而發說，過去一年代表台灣負責跟美國談判，深刻感受到世界看好台灣也需要台灣，每個國家都希望台灣去投資半導體，但台積電目前最先進的製程都留在台灣生產，其中最先進的2奈米製程就在高雄。

鄭麗君表示，國防特別條例新台幣1.25兆元，昨天三讀通過少了4700億元，其中少掉的是無人載具與反制系統，高雄有很好的機會發展無人機，但預算遭刪，「歷史經驗告訴我們，只有充足的備戰，才能嚇阻戰爭的發生」。

賴瑞隆則說，選對市長很重要，過去民進黨在高雄一棒接一棒的擘劃城市願景，在前市長謝長廷、陳菊，再到陳其邁都對高雄有很大的貢獻，而他擔任關鍵的第4棒將承擔重任，繼續帶領高雄轉型，他會和中央一起努力，讓高雄繼續走向國際。

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