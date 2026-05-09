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質疑蘇陣營造假李四川出身背景 李競辦：抹黑一代傳一代

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
國民黨新北市長參選人李四川。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

新北市長選戰飄硝煙味，新北蘇系議員翁震州發文質疑李四川家族在小琉球做砂石、環保工程。李四川競辦反擊說，李出身辛苦的討海家庭，全家靠父親討海維生，蘇陣營卻造假李四川家庭背景，以不實資訊羞辱一名從基層打拚的公務人員，「這證明蘇陣營不只想要政治世襲一代傳一代，也將選舉抹黑手段一代傳一代。」

2026九合一選舉

翁震州今天在臉書發文說，李四川強調自己沒有一代傳一代，出世就歹命做工程，他們家族在小琉球都做工程，做砂石工程、環保工程。家族打著李四川旗號，恐嚇勒索環保業者和建商，盜用國有地盜採砂石，比起李四川兄弟倆，小琉球的人比較歹命還是他們兄弟倆歹命？

翁的發文引發地方議論，李四川競辦表示，蘇巧慧子弟兵、議員翁震州指控李四川家族在做砂石工程分明是抹黑，翁身為蘇巧慧子弟兵，承繼蘇系「不抹黑就不會選舉」的負面手段，卻一再翻車。

李四川競辦指出，翁震州先前指涉李四川「做事的人」口號抄襲蘇貞昌，結果反而被抓包蘇貞昌才是兩度抄襲朱立倫：2018年蘇貞昌競選主軸「會做事的人」抄襲2014年朱立倫的「doer做事的人」；蘇另個競選主軸「新新北，新希望」也抄襲朱立倫的「新新台北，新首都」。蘇陣營抹黑李四川不成，反而鬧了大笑話。

李四川競選辦公室表示，李四川的父親與許多辛苦的漁民一樣，看天吃飯、討海維生，冒著生命危險才養活一家人，翁震州卻造假稱李四川家族都是在做砂石工程。2018年侯友宜市長第一次選舉，就遭遇蘇貞昌團隊鋪天蓋地抹黑，如今蘇巧慧陣營又故技重施抹黑李四川，請問蘇巧慧，為何要放任子弟兵以不實資訊進行負面選戰？還是這就是蘇陣營一代傳一代的選舉抹黑手段？

李四川 小琉球 國民黨

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