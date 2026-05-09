快訊

8旬前立委曾蔡美佐在家被毆骨裂 北港朝天宮董座兒蔡晉財遭聲押

獨／泳池跳水台突斷裂噴飛！他慘受傷仍奪200米自由式金牌 父不捨喊話了

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 警方出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

送擴音器吊飾象徵「為民發聲」 侯友宜陪彭康傑掃市場爭取民調支持

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
新北市長侯友宜今上午來到中壢新明市場，陪同議員參選人彭康傑掃街拜票，逐一跟攤商懇託支持。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今上午來到中壢新明市場，陪同議員參選人彭康傑掃街拜票，逐一跟攤商懇託支持。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今上午來到中壢新明市場，陪同議員參選人彭康傑掃街拜票，逐一跟攤商懇託支持，侯友宜也贈送象徵「為民發聲」的擴音器小吊飾，期許彭康傑能夠多傾聽地方民意。

2026九合一選舉

彭康傑表示，在過去的選舉過程中，與侯友宜走訪各地基層，深知社會各角落仍有許多議題需要被聽到。此外，在民政局服務的過程中，更是與前線里長並肩作戰，協調跨局處業務，這次回到中壢故鄉參選，也希望能夠將過往經驗，回饋給所有鄉親。

彭康傑說，年輕不單僅是年齡意涵，更是一種勇於承擔、願意改變的態度。未來若有機會進入議會，將秉持「認真做事、用心服務」的初衷，持續站在第一線，替市民朋友發聲。

侯友宜談到，彭康傑過去在市府民政局服務，表現優異，在擔任新聞聯絡人期間，可以經常在基層的地方里鄰活動、公廟社團等場合看到他的身影，因此今天也特別送上象徵「為民發聲」的擴音器吊飾，希望他能夠時刻提醒自己，要做民眾最強的靠山跟後盾。

侯友宜呼籲，本次中壢初選競爭激烈，面對四搶三的局面，拜託大家能夠給27歲的彭康傑一個服務的機會，在5月14號到5月16號在家顧電話、接電話，唯一支持彭康傑。

新北市長侯友宜今上午來到中壢新明市場，陪同議員參選人彭康傑掃街拜票，逐一跟攤商懇託支持。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今上午來到中壢新明市場，陪同議員參選人彭康傑掃街拜票，逐一跟攤商懇託支持。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今上午來到中壢新明市場，陪同議員參選人彭康傑掃街拜票，逐一跟攤商懇託支持。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今上午來到中壢新明市場，陪同議員參選人彭康傑掃街拜票，逐一跟攤商懇託支持。記者江婉儀／攝影

侯友宜 中壢 攤商

延伸閱讀

《115全障運》聖火引燃 LINE傳聖火抽黃金 5/1起全民動起來

竹縣選情詭譎 陳見賢：有不少勸進聲音

賴總統贈勳潘尼亞 感謝力挺台灣國際參與

基捷讓北北基生活圈真正連結 謝國樑再發聲：麥金路方案進市區更可行

相關新聞

質疑蘇陣營造假李四川出身背景 李競辦：抹黑一代傳一代

新北市長選戰飄硝煙味，新北蘇系議員翁震州發文質疑李四川家族在小琉球做砂石、環保工程。李四川競辦反擊說，李出身辛苦的討海家庭，全家靠父親討海維生，蘇陣營卻造假李四川家庭背景，以不實資訊羞辱一名從基層打拚的公務人員，「這證明蘇陣營不只想要政治世襲一代傳一代，也將選舉抹黑手段一代傳一代。」

送擴音器吊飾象徵「為民發聲」 侯友宜陪彭康傑掃市場爭取民調支持

新北市長侯友宜今上午來到中壢新明市場，陪同議員參選人彭康傑掃街拜票，逐一跟攤商懇託支持，侯友宜也贈送象徵「為民發聲」的擴音器小吊飾，期許彭康傑能夠多傾聽地方民意。

民眾黨美女議員參選人徐千晴掃桃園南門市場 「公雞」邱臣遠北上相挺

民眾黨在桃園最早提名的議員參選人為桃園區徐千晴，她今天趁母親節前夕，前進桃園區最大的市場南門市場掃街拜票，發送康乃馨給民眾與攤商。由於民眾黨在桃園沒「母雞」，徐今天也邀來新竹市副市長邱臣遠陪她拜票，打趣稱邱是「公雞」，未來也會持續邀其他黨公職到桃園替她站台。

板橋媽祖遶境藍綠同框 李四川、蘇巧慧拚人氣

農曆3月23日媽祖聖誕，板橋慈惠宮今舉辦天上聖母聖誕遶境活動，新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆到場參香祈福，3人也一同點起馬炮、扶轎遶境，成為現場焦點。

李四川出席永和秀和宮天上聖母聖誕遶境 藍營在地民代齊站台力挺

國民黨新北市參選人李四川今天上午出席永和區秀朗秀和宮天上聖母保儀大夫聖誕千秋遶境巡安活動，藍營在地黨籍民代包括立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源與市議員連斐議齊聚站台力挺。

竹北市長選戰混沌 邱臣遠：不論鄭朝方是否連任 民眾黨一定派人

全台第一大縣轄市竹北市長年底選戰選情混沌，民進黨現任市長鄭朝方是否爭取連任或轉戰新竹縣長還未定，也牽動藍白合布局。民眾黨新竹黨部主委邱臣遠今早到桃園替桃園區議員參選人徐千晴掃街拜票，受訪強調「不管鄭朝方市長是否參選竹北市長，台灣民眾黨一定會推出人選。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。