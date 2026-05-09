送擴音器吊飾象徵「為民發聲」 侯友宜陪彭康傑掃市場爭取民調支持

新北市長侯友宜今上午來到中壢新明市場，陪同議員參選人彭康傑掃街拜票，逐一跟攤商懇託支持，侯友宜也贈送象徵「為民發聲」的擴音器小吊飾，期許彭康傑能夠多傾聽地方民意。

彭康傑表示，在過去的選舉過程中，與侯友宜走訪各地基層，深知社會各角落仍有許多議題需要被聽到。此外，在民政局服務的過程中，更是與前線里長並肩作戰，協調跨局處業務，這次回到中壢故鄉參選，也希望能夠將過往經驗，回饋給所有鄉親。

彭康傑說，年輕不單僅是年齡意涵，更是一種勇於承擔、願意改變的態度。未來若有機會進入議會，將秉持「認真做事、用心服務」的初衷，持續站在第一線，替市民朋友發聲。

侯友宜談到，彭康傑過去在市府民政局服務，表現優異，在擔任新聞聯絡人期間，可以經常在基層的地方里鄰活動、公廟社團等場合看到他的身影，因此今天也特別送上象徵「為民發聲」的擴音器吊飾，希望他能夠時刻提醒自己，要做民眾最強的靠山跟後盾。

侯友宜呼籲，本次中壢初選競爭激烈，面對四搶三的局面，拜託大家能夠給27歲的彭康傑一個服務的機會，在5月14號到5月16號在家顧電話、接電話，唯一支持彭康傑。

新北市長侯友宜今上午來到中壢新明市場，陪同議員參選人彭康傑掃街拜票，逐一跟攤商懇託支持。記者江婉儀／攝影