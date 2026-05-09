民眾黨美女議員參選人徐千晴掃桃園南門市場 「公雞」邱臣遠北上相挺

民眾黨在桃園最早提名的議員參選人為桃園區徐千晴，她今天趁母親節前夕，前進桃園區最大的市場南門市場掃街拜票，發送康乃馨給民眾與攤商。由於民眾黨在桃園沒「母雞」，徐今天也邀來新竹市副市長邱臣遠陪她拜票，打趣稱邱是「公雞」，未來也會持續邀其他黨公職到桃園替她站台。

民眾黨今年以來在桃園市議員提名紛擾不斷，龜山、八德及中壢區在初選階段陸續因民調紛爭、黨內檢舉等問題卡關。目前僅正式提名桃園區徐千晴、平鎮區吳正吉2人，另也傳出龜山區擬徵召先前在新北三蘆選區議員初選落敗的周曉芸，但尚未獲提名。

有民眾黨美女發言人稱號的徐千晴早已率先起跑，連月來積極跑社區與地方行程，爭取曝光與選民互動機會，也不時針對時事發表看法。她今天趁著母親節前夕，特別邀來新竹市副市長邱臣遠跨縣市北上桃園，陪同掃市場拜票，並發送康乃馨祝福鄉親。

針對外界關注「桃園沒有母雞」的問題，徐千晴表示，桃園民眾黨沒有母雞，但這也是訓練她的最好機會，自己更會努力茁壯、全力以赴，讓自己成為桃園區市議員的最好選擇，日後所有黨公職相關母雞都會積極爭取來桃園站台，也感謝身為她投入公共事務的前輩邱臣遠副市長不僅關心她選情，也以行動支持，搶先來當她的「公雞」。

邱臣遠表示，這次來桃園不只是單純助選，更象徵桃竹苗一日生活圈的實質連結。他表示，桃園、新竹在產業與生活上早已緊密互動，未來更需要跨區域的合作與治理思維，讓區域發展能夠同步前進。

民眾黨桃園區市議員參選人徐千晴（右）今天趁母親節前夕，前進桃園區最大的市場南門市場掃街拜票，也邀來新竹市副市長邱臣遠（左）陪她發送康乃馨，與鄉親互動。圖／徐千晴競選團隊提供