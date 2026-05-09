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板橋媽祖遶境藍綠同框 李四川、蘇巧慧拚人氣

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（右五）、國民黨新北市長參選人李四川（右四）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右七）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右五）、國民黨新北市長參選人李四川（右四）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右七）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影

農曆3月23日媽祖聖誕，板橋慈惠宮今舉辦天上聖母聖誕遶境活動，新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆到場參香祈福，3人也一同點起馬炮、扶轎遶境，成為現場焦點。

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蘇巧慧今早約7時5分率先抵達慈惠宮，李四川約7時15分到場，侯友宜則約7時25分抵達。侯友宜到場時，剛好遇到蘇巧慧從廟內走出，雙方當場握手致意、簡短寒暄；侯友宜與李四川則一同參與扶轎遶境活動。

侯友宜表示，媽祖是台灣重要民間信仰之一，自己有記憶以來，每逢媽祖聖誕都會起床參拜祈福，今年也是擔任新北市長第8年、最後1年任期，會把握最後時間努力衝刺市政。他提到，新北目前正推動捷運七線齊發及多項重大建設，希望未來能有好的人選接棒，讓市政「一棒接一棒」持續推進。

李四川則說，感謝媽祖長年庇佑地方平安，也感謝慈惠宮長期投入公益、弱勢救助及救災工作，對地方幫助很大。他說，自己與慈惠宮淵源深厚，廟內其中一尊媽祖聖像，就是過去與廟方共同迎請供奉。

李四川指出，自己今日也向媽祖祈求新北平安順利，若未來有機會接棒侯友宜市長，會全力完成市政建設與各項任務，「一棒接一棒」，持續替新北市民打拚。

蘇巧慧說，板橋慈惠宮是新北重要信仰中心，每年農曆3月23日，她都會把握機會走訪新北各區媽祖廟參香祈福。她提到，今天除板橋外，後續還將前往新店、汐止等地，一天約有20多個行程，希望握遍每一雙手，用行動爭取更多市民認同。

蘇巧慧表示，現場不論是行政團隊、民代、轎班或信眾，大家心願都一樣，就是希望台灣更好、新北更好。她也感謝慈惠宮長年投入公益與急難救助，希望未來能結合更多社會力量，讓新北市民生活更好。

新北市長侯友宜（右三）、國民黨新北市長參選人李四川（右一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右三）、國民黨新北市長參選人李四川（右一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右二）、國民黨新北市長參選人李四川（右一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左一）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）、國民黨新北市長參選人李四川（右一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左一）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右二）、國民黨新北市長參選人李四川（右一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）、國民黨新北市長參選人李四川（右一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右二）、國民黨新北市長參選人李四川（右一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）、國民黨新北市長參選人李四川（右一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左二）、國民黨新北市長參選人李四川（左一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右一）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左二）、國民黨新北市長參選人李四川（左一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右一）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右三）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右三）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，同場參香祈福，成為現場焦點。記者張策／攝影

李四川 板橋 遶境

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