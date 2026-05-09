李四川出席永和秀和宮天上聖母聖誕遶境 藍營在地民代齊站台力挺

國民黨新北市參選人李四川今天上午出席永和區秀朗秀和宮天上聖母保儀大夫聖誕千秋遶境巡安活動，藍營在地黨籍民代包括立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源與市議員連斐議齊聚站台力挺。

這場永和區秀朗秀和宮天上聖母保儀大夫聖誕千秋遶境巡安活動也是永和一大宗教盛事，遶境隊伍長達1公里，從今天上午11時起駕，車隊及陣頭將繞行永和市區，綠營市議員參選人許昭興和羅文崇也到場共襄盛舉。

永和區國民黨新北市議員黨內初選戰況激烈，本月10日至12日的電話全民調即將在明天登場，侯家軍陳柏翰，建築師蘇龍和現任民治里長陳以樂和前立委洪秀柱力挺唯一女將李珮媜，4人全力戰況激烈。

國民黨新北市參選人李四川今天上午出席永和區秀和宮天上聖母聖誕千秋遶境巡安活動，。受到許多民眾熱情加油支持。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市參選人李四川今天上午出席永和區秀和宮天上聖母聖誕千秋遶境巡安活動，藍營在地民代包括立委林德福、副議長陳鴻源與市議員連斐議齊聚站台力挺。記者王長鼎／攝影