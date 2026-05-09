竹北市長選戰混沌 邱臣遠：不論鄭朝方是否連任 民眾黨一定派人

全台第一大縣轄市竹北市長年底選戰選情混沌，民進黨現任市長鄭朝方是否爭取連任或轉戰新竹縣長還未定，也牽動藍白合布局。民眾黨新竹黨部主委邱臣遠今早到桃園替桃園區議員參選人徐千晴掃街拜票，受訪強調「不管鄭朝方市長是否參選竹北市長，台灣民眾黨一定會推出人選。」

現為新竹市副市長的邱臣遠也被視為代表民眾黨參選竹北市長的潛在人選之一，他今天表示，竹北市是民眾黨擁有全國最高得票率與支持度的縣轄市，自己身兼新竹黨部主委，責任就是推出最強候選人，目前黨中央正在徵召作業，自己也會努力成為最強候選人。

邱臣遠也提到，目前大家也很關心鄭朝方是否爭取連任（竹北市長）的態勢，自己想強調民眾黨的立場，無論是否鄭朝方是否繼續爭取連任，民眾黨一定會派人參選。

至於新竹縣整體布局，邱臣遠說，希望縣長、竹北市長能推動藍白合作，以區域治理概念來推進；因過去新竹市長高虹安的各項施政，也是在藍白合作基礎獲得廣大肯定，希望能進一步擴大到竹縣、苗北甚至到南桃或桃園區等，都令人期待。

媒體也問及竹北市長的藍白整合最新進度，邱臣遠說，藍白黨中央一直有保持密切互動，竹北是特殊選區，將由黨中央徵召，正在進行相關作業，並收集各方意見，自己會全力以赴，讓自己成為最好的選擇。

目前藍綠在竹北市長部分，民進黨竹縣黨部昨天受理登記截止，鄭朝方未登記，但他表示「不是沒有登記就代表不選」，連任本來就有「登記」與「徵召」兩種選項；國民黨竹縣黨部則已將竹北市長列為國民黨、民眾黨共推候選人的選區，將獨立辦理。