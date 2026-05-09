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對沈伯洋民調已達「天花板」利多出盡？蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往松山慈祐宮，參加財慈祐宮恭祝天上聖母1067週年三獻大典。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往松山慈祐宮，參加財慈祐宮恭祝天上聖母1067週年三獻大典。記者黃義書／攝影

「新台灣國策智庫」昨公布2026首都市長參選人民調，台北市長蔣萬安支持度大勝傳出將參選的綠委沈伯洋，也最有能力解決鼠患。作家趙曉慧表示，蔣萬安民調已達天花板，是權值股「利多出盡」；對此，蔣萬安上午受訪指出，他就是全力拚市政。

2026九合一選舉

「新台灣國策智庫」的民調，現任台北市長蔣萬安支持度52.9%，傳出將代表民進黨出戰的綠委沈伯洋29.7%，另有17.4%無明確意見，近期台北爆出鼠患，民眾感受的嚴重程度，有49.2%認為嚴重、35.3%不嚴重、15.5%無明確意見，而認為最有能力解決鼠患的候選人，有39.4%認為蔣萬安最有能力解決，22.4%沈伯洋、29.4%無明確意見。

作家趙曉慧表示，蔣萬安民調已達天花板，沒有驚喜，以股票比喻，蔣是權值股「利多出盡」；反觀沈伯洋則屬於成長股，更有可塑性與新鮮感。

蔣萬安上午參加松山慈祐宮恭祝天上聖母1067週年三獻大典受訪指出，民調都是參考，「我們就是全力拚市政」，為市民爭取最大福祉。

沈伯洋 蔣萬安 民調

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