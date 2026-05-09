母親節前夕 澎湖縣長參選人送康乃馨表祝福

母親節前夕，澎湖各縣長參選人分送康乃馨等活動，為終年辛勞的媽媽送上祝福，傳遞溫馨。

國民黨澎湖縣長參選人陳振中舉辦「親恩無價、母愛永存」活動，今天在澎湖縣議長陳毓仁、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全與近20位高中同學的陪同下，一大早前往澎湖最大的北辰市場，分送給採買的婆婆、媽媽和攤位的婦人，每人一束康乃馨，一一向辛勞付出的母親們，致上最誠摯的祝福，現場充滿歡樂溫馨，500束康乃馨迅速發送一空。

陳振中表示，母親是家庭最重要的支柱，無論在生活照顧或情感支持上，都扮演無可取代的角色。透過這樣簡單卻真誠的行動，希望讓更多人記得表達對母親的愛與感謝，也讓社會充滿更多正向與溫暖的力量。

澎湖縣長陳光復春節意外摔傷，目前在高雄榮總住院治療復健中，澎湖縣副縣長林皆興在母親節前夕，昨天也代表縣長致贈康乃馨給縣府各局處員工，感謝長期為縣政推動付出的心力與貢獻，除祝賀佳節外，也提醒在繁忙公務之餘，安排時間陪伴家人，迎接母親節。

無黨籍縣長參選人葉竹林今天也在社群網路上指出，澎湖的媽媽一輩子都守護著家庭，牽掛著孩子，祈求平安，在母親節前，要感謝每一位偉大的母親，並祝佳節快樂。

前澎湖副縣長許智富以澎湖囝仔，一步一腳印的走訪澎湖2、3級離島，一一提出各地的漁業、交通、教育等政見白皮書，同時在沒有任何奧援下，發起小額募款，期改變澎湖。

澎湖年底縣長選舉，參選人除受傷住院的民進黨籍陳光復外，還有國民黨籍陳振中、無黨籍的前馬公市長葉竹林、前副縣長許智富和海洋生態保育者陳盡川等。