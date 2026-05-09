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母親節、媽祖遶境行程滿檔 蘇巧慧：一天20個行程
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，談到近期母親節檔期及媽祖遶境活動安排時表示，近期每天行程都相當滿，一天大約有10多個到20個行程，希望盡量走遍新北29區每個角落。
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蘇巧慧表示，今天一早的慈惠宮活動是她今天第一個行程，雖然時間還很早，但整天行程已經排得滿滿滿。她說，這段時間會持續深入各地，希望能看到更多選民、握更多雙手。
蘇笑說，希望讓大家知道，「蘇巧慧本人跟電視上看起來有點像、又不太一樣」，實際接觸會更親切、更活潑，也更有活力。
她表示，希望未來有機會陪伴新北市民，一起走接下來4年的路。
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