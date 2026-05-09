回應李四川「接棒說」 蘇巧慧：我是民主二代

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，針對國民黨新北市長參選人李四川不理解為何「一代傳一代」會被視為負面攻擊，蘇巧慧回應，自己「不是黨國威權二代，也不是靠豐厚黨產滋養的二代，而是民主二代」。

蘇巧慧指出，自己之前已經說得很清楚，新北市民希望看到的，應該是候選人用政見與願景說服選民。她說，未來會持續以「溫暖、創新、會做事」的態度，向市民證明自己是「新世代最值得信任的市長人選」。

另外，針對李四川近日在Instagram推出「川流來了」系列內容，蘇巧慧表示，候選人在這個時代透過社群平台向民眾說明理念，是很自然的事情。

她指出，自己多年來也持續推出「水獺媽媽巧巧話」、「新北百寶箱」等系列企劃，希望透過多元方式讓更多選民了解新北市，「我希望有這個機會，為這座城市服務。」