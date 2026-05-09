與侯友宜李四川同台 蘇巧慧：努力證明自己最值得信任

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今上午出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，與新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川同台參香。記者提問是否會積極爭取泛藍及中間選民支持，蘇巧慧表示，會持續努力向新北市民證明，自己是「新世代最值得信任的市長人選」。

蘇巧慧表示，今天是媽祖聖誕，全台各地民眾都帶著虔誠心情替媽祖祝壽，她也特別到板橋慈惠宮參香，為國家祈福。她說，希望未來有機會替新北市帶來更好的前景。

對於近期頻繁前往永和、新店等深藍選區活動，是否代表未來將主攻藍營票倉，蘇巧慧則表示，新北市29區每一區都很重要、也都很漂亮，自己一直以來都持續走訪各地。

她說，接下來會持續在29區與市民見面，希望把握選前最後約200天時間，爭取更多選民認同與肯定。