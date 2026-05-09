李四川回應「一代傳一代」說：被認為是負面攻擊很奇怪

國民黨新北市長參選人李四川近日跑基層行程時，提到自己是「歹命做工程」一路打拚，不像對手是「一代傳一代」，相關言論也引發綠營支持者及網路側翼批評。李四川今受訪時再度回應，強調自己只是陳述事實，並不認為有任何負面意思。

李四川今上午出席板橋慈惠宮天上聖母遶境活動時表示，自己已講得很清楚，「我是全力來接侯市長這一棒」，而民進黨立委蘇巧慧則是「全力接蘇院長這一棒」，本來就是一棒接一棒。

李四川表示，「他們一代接一代，我認為很正常」，自己反而不理解，為何這樣的說法會被解讀成負面攻擊。

另外，李四川也提到，近期在Instagram推出新的照片分享系列，由於自己平時喜歡攝影，近兩個月已走遍新北29區，未來將陸續分享拍攝的新北風景照片，希望讓更多市民看見新北之美。