傳點頭接受徵召選新竹縣長？ 鄭朝方：莫名其妙「看圖說故事」

有網路媒體今天傍晚寫民進黨徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，出現重大突破，且黨政高層證實，最快下周可望召開選對會，鄭朝方將發聲明說不參選竹北市長。對此，鄭朝方反駁「莫名其妙」，他沒有發任何聲明，且也沒有談任何參選方向，外界相關報導根本是「看圖說故事」。

該報導指出，民進黨選對會始終在等鄭朝方表態，隨著藍營縣長人選底定、藍白整合竹北市長布局，加上黨內內參民調顯示鄭朝方與徐欣瑩對決具優勢，鄭態度傳出鬆動，將先宣布不爭取竹北市長連任，轉戰新竹縣長選舉。

鄭朝方今天回應，地方黨部本來就可以直接以徵召方式提名現任者尋求連任，「不是沒有登記就代表不選」，連任本來就有「登記」與「徵召」兩種選項，對現任者而言，徵召本來就是正常、合理的程序。

對於該報導，他直言外界過度解讀未登記一事，是不必要的政治消費，也讓自己成為不必要的焦點，他未曾接受過該媒體的採訪。

是否正評估未來局勢？鄭朝方說，縣長提名的決定權在黨中央；地方黨部主要處理鄉鎮市與議員提名，會統合來討論，他身為民進黨黨員，也身兼地方黨部主責角色，有責任扛起新竹縣整體提名事務，不可能只考慮個人政治前途，而不顧整體黨務與選戰布局。「竹北市長、新竹縣長、其他鄉鎮市的合作，都需要整體規畫，不是只管自己。」

鄭朝方重申，對於連任者來說，有登記與接受徵召這兩個選項，徵召對於連任者來說，是一個正常且合理的程序，目前相關事情還未討倫完成，希望外界給民進黨更多時間進行內部討論與整合，尊重整體選戰節奏，而不是過早做各種揣測。