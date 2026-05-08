拚更上層樓？鄭朝方未登記竹北市長黨內初選 政壇揣測挑戰選縣長

民進黨新竹縣黨部辦理2026年地方選舉提名登記今天截止，外界原高度關注民進黨現任竹北市長鄭朝方是否登記尋求連任，但鄭朝方並未現身，為竹北政壇投下震撼彈，也引發外界揣測其政治布局可能「更上一層樓」，挑戰新竹縣長。身兼民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方未正面回應，僅透過黨部表示，鄉鎮市長部分將採徵召方式辦理提名，保留彈性與其他鄉鎮長合作，以利擴大版圖。

對於鄭朝方未現身登記，黨內議論紛紛。民進黨內人士觀察，鄭朝方上一屆提名支持的幾位竹北市民代表，此次幾乎全數轉戰縣議員，被視為某種政治訊號。加上鄭朝方近年在新竹縣政壇表現活躍，累積一定政治能量，確實具備挑戰更高層級選舉的實力與條件。

地方人士分析，若鄭朝方不投入竹北市長連任，竹北政壇勢必重新洗牌，市長選戰也將更加激烈，多名具高知名度與票基的人選都有意角逐，將形成群雄競逐局面。對於相關揣測，鄭朝方今天下午未正面回應，僅表示將由黨部統一說明。

針對竹北市長及其他鄉鎮市長無人登記，民進黨新竹縣黨部表示，截止時間前，鄉鎮市長部分均無人完成登記，後續預計由連任者及優秀人選採徵召方式進行提名，並保留與其他鄉鎮長合作的彈性空間，以利擴大版圖。

另外，民進黨新竹縣黨部預計5月24日改選縣黨部主委，鄭朝方因已連任2屆主委，依規將卸任，屆時也將同步改選縣代表等黨職，黨內權力布局預料將再出現變化。