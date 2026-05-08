「我決定投入政壇」應佳妤出書曝參選決定 應曉薇驚喜現身吐1句

台北市中正萬華市議員選情多變，國民黨現任議員應曉薇深陷京華城案，女兒應佳妤日前受廣播節目專訪透露，說沒有要選好像有點假掰。今日應佳妤出席新書發表「妳教我的一切都在風裡」受訪表示，沒錯她就是要投入政壇。

新書發表會中，衛生署前署長楊志良到場之外，也有不少地方人士出席，台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜也致贈花籃。應佳妤說，這本書其實是送給媽媽，這一年多來的司法案件，荒謬程度如同演電視劇「怎麼會發生在我家？」

她說，這一年感受到滿滿地無力，自己飛到倫敦一邊唸書，一邊掛念看守所的媽媽，直到回家後才有強烈念頭，把年來的慌慌亂亂用文字紀錄。書中紀錄小時候曾被阿嬤家外傭欺負，逃避壓力下每天出去玩，也訴說台灣年輕人對於買不起房、詐騙等現況探討。

在提問時間，媒體詢問應佳妤是否確定「代母出征」參選？她說，書中第130頁寫到「沒錯，我決定要投入政壇。」也是透過媽媽的這件事情，看到社會存在著邊邊角角的問題。

提問結束後，原先沒有出席的應曉薇突然帶著書驚喜現身，一上前就是淚水和鼻涕掛在臉上，應佳妤也上前擁抱。離開時，媒體詢問應曉薇過程有沒有很感動？她止不住淚水，只說了「應佳妤我愛妳！」在友人攙扶下離場。

地方人士透露，應佳妤基本上就是以無黨籍身份參選，但是整體策略，會先待國民黨初選民調結果而定，「中正萬華無黨籍信任議員徐立信之外，還有民眾黨吳怡萱，甚至參選過立委的于美人也都可能出線。」認為應佳妤還有段時間調整選舉節奏。