藍營議員爆「台南有一個議員肇事逃逸」 朱正軒澄清說明始末

國民黨台南市議員蔡育輝昨天下午在定期會質詢時爆料，公開一份遮隱姓名的判決書詢問法制處長楊璿圓「肇事逃逸可以選議員嗎？」並指稱「我們有一個議員，不是我這黨的，看他資料，被高等法院判肇事逃逸傷人，這到底還能不能選議員？」

對此，民進黨市議員朱正軒說，因陸續有朋友與媒體詢問前年車禍事件的相關細節。原本希望待司法程序告一段落後，再完整向社會說明，但既然事件已受到關注，認為自己有責任向大家清楚交代。

朱正軒說，2024年6月5日18時59分，駕駛車輛行經府前路與西門路口時，與沈先生所騎乘的機車發生擦撞。所幸沈先生沒有身體大礙，也未產生醫療費用，雙方後續已就車損部分完成和解。「感謝沈先生的理解與體諒，並在法庭上表達對我的原諒」。

朱正軒指出，事發當天，傍晚議會議程結束後他在議會打球，運動後完成盥洗，約莫下午6時50分離開議會，正要前往永康，準備由陳志宏里長見證曾姓善心人士捐助5萬元善款挹注亟需動刀手術的脆弱家庭。

一切看似平順，直到接到車主（朱的家人）來電，表示接獲警方通知有事故，雖然搞不清楚狀況，但也在第一時間趕往派出所說明，過程中沒有逃避、沒有拖延，沒有任何想規避責任的想法及行為。

朱正軒說，直到看到監視器畫面，才了解事故發生經過。當下因未察覺實際碰撞情形，加上聲響微弱且來自車輛後方，因此誤以為是車內堆置整箱整箱的瓶裝水滑落所造成的異音，才會在未察覺事故的情況下誤判駛離現場。

朱正軒強調，尊重司法，也尊重法院的判決，但對於「蓄意逃逸」的指控，必須鄭重澄清，這並非事實。

本案目前仍在司法程序中，會持續誠實面對，也願意承擔應負責任。這起事件也讓自己更加警惕，未來在駕駛與用路上，會以更高標準要求自己。