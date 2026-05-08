蘇巧慧打政績牌 癌症基金會讚她在癌症新藥與HPV疫苗貢獻

2026選舉愈來愈熱，民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧推出「醫界為巧慧加油」系列影片，邀請台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟分享蘇巧慧多年在癌症新藥、HPV疫苗等政策上的努力。

蔡麗娟表示，過去台灣癌症基金會在推動「癌症新藥基金」、「國中男性公費接種HPV疫苗」等政策倡議時，蘇巧慧總是十分細心去了解所有病友的困境，並能夠快速找出問題的癥結點，展現其溫暖又具執行力的一面。

蘇巧慧表示，他長期致力於打造健康平權社會，主張健康權不該因經濟地位或性別而有差異，自2021年至今，她與台灣癌症基金會已成功合作推動兩大政策，包含2025年正式運作的「癌症新藥基金」規模已達百億，首年便有1萬2千名病友因此受惠。

蘇巧慧表示，她也認為HPV感染防治應不分男女，因此她在2022年促成公費HPV二價疫苗升級為九價疫苗，並且2025年進一步將國中男性納入公費接種對象，首年編列4.7億元預算，共18萬名學生受惠。蘇也促成衛福部更新防治資訊，讓癌症防治在性別平等上跨出關鍵一步，相關努力更獲得台灣癌症基金會、全國家長會長聯盟等團體肯定。

蘇巧慧表示，未來她當新北市長，她將實踐「精準篩檢」、「精準治療」、「溫暖陪伴」等政策，以達到癌症防治平權，她將打造「智慧行動篩檢站」深入偏遠地區，包含引進行動電腦斷層醫療車，提高癌症篩檢的便利性，提升早期篩檢率。

蘇巧慧強調，她也將提供經濟弱勢家庭提供癌症基因檢測自付差額補助，確保精準醫療不再受限於經濟門檻。另為因應化學治療、放射治療等需要高頻率往返醫院者，她將提供偏遠地區或經濟弱勢病友計程車定額補貼，溫暖陪伴病友接受完整療程。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，蘇巧慧充分展現何謂「溫柔又有力量」，不僅認真聽取每一個倡議背後的故事，同時從立法角度思考問題所在，讓病友期待的改變得以發生。蔡麗娟以癌症新藥基金為例，其他人大多是看見預算問題，但蘇巧慧把重點放在「加速讓病友使用到新藥」，真正看見病友及時的需求，去年開始政府已成立癌症新藥基金，減輕許多病友的經濟壓力。

蔡麗娟表示，蘇巧慧是台灣癌症基金會多年來堅實的夥伴，她深信以蘇巧慧的專業及能力，蘇巧慧不只能是政策的推動者，更能成為化政策為行動的執行者，感謝蘇巧慧在多項議題上並肩作戰，未來她會繼續為蘇巧慧加油。