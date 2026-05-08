快訊

外交官性騷擾女下屬「摟腰抱上床壓身」 懲戒法院判撤職、停止任用2年

漲多股拉回！台股收盤下跌329點下測5日線 台積電收低20元

NBA／賽後帶湖人球員圍住裁判「開會」 里夫斯：我被羞辱了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蘇巧慧稱自己是民主二代 李四川：一代傳一代並非負面攻擊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天受邀參加三重嘉天宮媽祖、五府千歲開光啟靈及入火安座儀式。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天受邀參加三重嘉天宮媽祖、五府千歲開光啟靈及入火安座儀式。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川近日跑行程常提及自己是基層出身，一步一腳印打拚，不像對手一代傳一代，引起對立陣營網軍側翼不滿抨擊。民進黨參選人蘇巧慧本人今天也強調自己是「民主的二代」，李四川則澄清並非負面攻擊。

2026九合一選舉

蘇巧慧上午在立法院議場前受訪說，「大家可能忘了，當我們的上一代在為美麗島事件辯護的時候，我們是被國民黨形塑成叛亂分子的二代，甚至就像林宅血案、陳文成命案這些事件發生之後，其實在我們的童年，背負的不是資產，是恐懼。」

「所以，我們不是黨國威權的二代，我們也不是有豐厚黨產滋養的二代，我們就是為台灣爭取民主自由這一代人所留下來，一起努力，我們會是民主的二代。」她希望選舉回歸候選人的能力比較，還有對這個城市的願景比較，應該繼續討論新北市怎麼樣可以進步得更好、更快，這才是城市之福。

對此，李四川在三重區參加廟宇活動時受訪指出，無法理解「蘇巧慧要去承接蘇院長志願」，難道是一種負面攻擊嗎？他無法理解。

至於各界發現蘇巧慧在跑地方行程時，不僅身段柔軟且態度「尊侯」，令藍營地方人士驚訝、擔心她將吸收很多區域的選票。李四川說，因為侯市長第一次跟蘇院長競選的時候，蘇院長比較強勢，所以現在蘇巧慧的姿態柔軟，地方人士才會感到驚訝，不過李四川說他跟市長侯友宜一樣不分藍綠，跑行程的時候都會不分政黨介紹所有議員。

國民黨新北市長參選人李四川近日跑行程常提及自己是基層出身，一步一腳印打拚，不像對手一代傳一代，引起對立陣營網軍側翼不滿抨擊，民進黨參選人蘇巧慧本人今天也強調自己是「民主的二代」，李四川則澄清並非負面攻擊。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川近日跑行程常提及自己是基層出身，一步一腳印打拚，不像對手一代傳一代，引起對立陣營網軍側翼不滿抨擊，民進黨參選人蘇巧慧本人今天也強調自己是「民主的二代」，李四川則澄清並非負面攻擊。記者林昭彰／攝影

李四川 蘇巧慧 林宅血案

延伸閱讀

蘇巧慧：我不是黨國威權二代 盼選舉回歸城市願景

與婦團慶祝母親節 鄭麗文：婦女姊妹成基層最大力量

鄭麗文指「支持川普表態反對台獨」 陸委會：向國際社會傳遞不佳訊號

陸研人才斷層／年輕研究者 田野調查難度增

相關新聞

影／蘇巧慧稱自己是民主二代 李四川：一代傳一代並非負面攻擊

國民黨新北市長參選人李四川近日跑行程常提及自己是基層出身，一步一腳印打拚，不像對手一代傳一代，引起對立陣營網軍側翼不滿抨擊。民進黨參選人蘇巧慧本人今天也強調自己是「民主的二代」，李四川則澄清並非負面攻擊。

姊姊選縣長、弟弟選議員恐「雙殺」？謝衣鳯：國民黨團結有希望勝選

國民黨下屆彰化縣長人選卡關，立法委員謝衣鳯強烈表達參選決心，她的弟弟謝典霖一改常態的勤快履行議長公務，地方傳出謝家姊弟一人選縣長、一人選縣議長恐「雙殺」都落選；謝衣鳯今表示，這是假設性推測，如果國民黨團結起來就能像去年大罷免大獲全勝。

陳品安提「苗栗好孕」政見 坐月子、心理健康促進每胎各補助1萬元

面臨少子化，民進黨苗栗縣長參選人陳品安在母親節前夕，提出「苗栗好孕」政見，針對孕期檢查、孕婦通勤、產後調理及心理健康等面向提出補助措施，包括坐月子調理每胎補助1萬元、孕產婦心理健康促進每胎補助1萬元等，希望減輕年輕家庭負擔，打造更安心、友善的生養環境。

青年連線戰力強 凌濤陪同彭康傑內壢市場輔選掃街、爭取民調支持

桃園市中壢區國民黨議員參選人初選，將於5月14日至16日電話民調，桃園市議員凌濤今天前往內壢傳統市場，陪同市議員參選人彭康傑掃街拜票，現場採買人潮眾多，許多攤商也紛紛送上祝福，希望中壢能夠有更多新血投入地方公共事務。

綠智庫公布市長民調支持度「扣倒」沈伯洋 蔣萬安說話了

「新台灣國策智庫」昨公布2026首都市長參選人民調，台北市長蔣萬安支持度大勝傳出將參選的綠委沈伯洋，也最有能力解決鼠患。蔣萬安上午受訪指出，他一直強調民調就是參考，市府團隊就是全力以赴，為所有的市民爭取最好的福祉。

陳見賢換封面掀參選新竹縣長聯想 坦言有勸進聲：目前沒答案

新竹縣2026縣長選戰再添想像空間。新竹副縣長陳見賢更換臉書封面，寫上「見證竹縣、賢接未來」，引發支持者喊話參選，「非賢不投」、「靜待佳音」等留言湧現。面對外界勸進聲浪，陳見賢今天受訪坦言確實近期有勸進聲，也感謝支持者一路相挺，但強調現階段仍先把該做的事做好，對未來發展「目前沒有答案」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。