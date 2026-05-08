影／蘇巧慧稱自己是民主二代 李四川：一代傳一代並非負面攻擊

國民黨新北市長參選人李四川近日跑行程常提及自己是基層出身，一步一腳印打拚，不像對手一代傳一代，引起對立陣營網軍側翼不滿抨擊。民進黨參選人蘇巧慧本人今天也強調自己是「民主的二代」，李四川則澄清並非負面攻擊。

蘇巧慧上午在立法院議場前受訪說，「大家可能忘了，當我們的上一代在為美麗島事件辯護的時候，我們是被國民黨形塑成叛亂分子的二代，甚至就像林宅血案、陳文成命案這些事件發生之後，其實在我們的童年，背負的不是資產，是恐懼。」

「所以，我們不是黨國威權的二代，我們也不是有豐厚黨產滋養的二代，我們就是為台灣爭取民主自由這一代人所留下來，一起努力，我們會是民主的二代。」她希望選舉回歸候選人的能力比較，還有對這個城市的願景比較，應該繼續討論新北市怎麼樣可以進步得更好、更快，這才是城市之福。

對此，李四川在三重區參加廟宇活動時受訪指出，無法理解「蘇巧慧要去承接蘇院長志願」，難道是一種負面攻擊嗎？他無法理解。

至於各界發現蘇巧慧在跑地方行程時，不僅身段柔軟且態度「尊侯」，令藍營地方人士驚訝、擔心她將吸收很多區域的選票。李四川說，因為侯市長第一次跟蘇院長競選的時候，蘇院長比較強勢，所以現在蘇巧慧的姿態柔軟，地方人士才會感到驚訝，不過李四川說他跟市長侯友宜一樣不分藍綠，跑行程的時候都會不分政黨介紹所有議員。