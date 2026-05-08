姊姊選縣長、弟弟選議員恐「雙殺」？謝衣鳯：國民黨團結有希望勝選

國民黨下屆彰化縣長人選卡關，立法委員謝衣鳯強烈表達參選決心，她的弟弟謝典霖一改常態的勤快履行議長公務，地方傳出謝家姊弟一人選縣長、一人選縣議長恐「雙殺」都落選；謝衣鳯今表示，這是假設性推測，如果國民黨團結起來就能像去年大罷免大獲全勝。

藍營不採民調內參，改為徵召彰化縣長參選人的方向已定案，謝衣鳯連日來高分貝向國民黨中央喊話，要求提名民調一直最高的她參選彰化縣長；她的弟弟謝典霖去年起透過Threads等通訊軟體推播最新動態，近日朝向慈善公益、議長率團出國參訪等活動表現關懷地方、善盡問政職責，透露尋求縣議員、縣議長連任的訊息。

謝衣鳯向中央喊話的影片被上傳臉書社群，網友在下面留言「姊姊選縣長、弟弟選議長，謝家一碗端走，社會觀感不好。」、「姊姊當縣長，弟弟當議員，怎麼民主制衡？」等言論，地方也傳出謝家姊弟一人選縣長、一人選議員，恐發生雙雙落選的雙殺局面，甚至影響到下屆立委選舉的選情。

謝衣鳯說，雙殺、三殺都是假設性問題，她不評論，但依照國民黨的動員能力，如能在短時間內團結起來是很有力量且有勝選機會，就像去年罷免國民黨立委案，國民黨在短期內反擊，結果以32：0大獲全勝。

此外，民進黨提名人陳素月暫無對手，安排近日前進溪州鄉舉辦選舉座談會，溪州是國民黨立法委員也是極力爭取藍營提名的謝衣鳯家鄉，陳素月到溪州鄉的舉動被解讀直搗謝衣鳯本命區。

謝衣鳯說，她參選決心不變，她和陳素月都勤跑基層聽取民意，陳素月到溪州舉辦活動很正常，況且民進黨下屆縣長參選人陳素月從被提名參選至今已勤跑布局半年，她（謝衣鳯）雖尚未被徵召，這幾個月來也是勤跑各鄉鎮市基層及參加活動與聽縣民需求，也曾深入陳素月的核心選區，平時與選舉期間就是各憑本事勤走基層、政見發表與親民。

謝衣鳯重申，去年12月黨主席鄭麗文說要推選最強的她參選縣長，她就是一直努力為縣長選舉打拼及信守承諾，更堅持長期為縣民服務的理想與目標。