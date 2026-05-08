蘇巧慧：我不是黨國威權二代 盼選舉回歸城市願景

媒體報導，國民黨新北市長參選人李四川暗指民進黨新北市長參選人蘇巧慧「一代傳一代」，引發討論。蘇巧慧今天受訪表示，她不是黨國威權的二代，也不是有豐厚黨產滋養的二代，希望選舉回歸對於城市願景的比較。

媒體報導，李四川7日跑行程在致詞時，暗指對手（蘇巧慧）是一代傳一代、命比較好，他則是一步一腳印，為社會進步在努力。

對此，蘇巧慧今天在立法院議場前接受媒體聯訪表示，大家可能忘了，當上一代在為美麗島事件辯護時，「我們是被國民黨形塑成叛亂分子的二代」，甚至就像林宅血案、陳文成命案這些事件發生之後，他們在童年背負的不是資產，而是恐懼。

蘇巧慧說，「我們不是黨國威權的二代，也不是有豐厚黨產滋養的二代，我們會是民主的二代」。至於選舉，她認為還是要回歸參選人的能力比較以及對這座城市的願景比較，應該繼續討論如何讓新北市進步得更好、更快，這才是城市之福。