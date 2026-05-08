陳品安提「苗栗好孕」政見 坐月子、心理健康促進每胎各補助1萬元

面臨少子化，民進黨苗栗縣長參選人陳品安在母親節前夕，提出「苗栗好孕」政見，針對孕期檢查、孕婦通勤、產後調理及心理健康等面向提出補助措施，包括坐月子調理每胎補助1萬元、孕產婦心理健康促進每胎補助1萬元等，希望減輕年輕家庭負擔，打造更安心、友善的生養環境。

陳品安育有2女兒，分別為3歲、1歲。她表示，自己身為兩個孩子的母親，深刻理解媽媽們在懷孕與生產過程中的辛苦與壓力，因此從自身經歷出發，希望透過苗栗縣更完整的政策支持，陪伴媽媽們走過懷孕到育兒的每一個階段。

陳品安指出，除了四月已提出的「生育津貼提高政見」，未來也將推動「苗栗好孕」政見，包括補助第一孕期與第二孕期母血唐氏症篩檢、非侵入性胎兒染色體檢測及羊膜穿刺等項目，每胎最高補助6000元；同時提高「好孕專車」電子乘車金補助，不論身分別，每胎補助8000元，守護孕產婦交通安全。

此外，陳品安也提出中醫養胎與坐月子調理補助，每胎補助1萬元，以及孕產婦心理健康促進補助，每胎補助1萬元，希望從身體照顧到心理支持，都能提供媽媽們更完整的協助。

除了補助政策外，陳品安也將規畫建置「栗寶平台」，整合月嫂、月子餐、孕產照護、疫苗接種、發展篩檢、早期療育及親子館等資訊，讓新手家庭能夠一站式掌握育兒資源。

陳品安強調，孩子的成長從來不只是家庭的責任，政府更應該把資源投入在年輕家庭最需要的地方。她也分享自己次女尚未滿1歲，選擇送往苗栗縣的公立托嬰中心，讓她體會到公託服務的良好品質，希望藉由自身經驗，可以提升大眾對公託的信任；當年輕人願意在苗栗成家、生養，苗栗才會有更好的未來。