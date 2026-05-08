青年連線戰力強 凌濤陪同彭康傑內壢市場輔選掃街、爭取民調支持

桃園市中壢區國民黨議員參選人初選，將於5月14日至16日電話民調，桃園市議員凌濤今天前往內壢傳統市場，陪同市議員參選人彭康傑掃街拜票，現場採買人潮眾多，許多攤商也紛紛送上祝福，希望中壢能夠有更多新血投入地方公共事務。

彭康傑表示，非常感謝凌濤議員的支持與鼓勵，過去有幸與凌濤議員前後服務於新北市民政局，擔任第一線基層里長發聲筒，這次回到中壢家鄉打拚，也希望在未來有機會能夠跟凌濤學長等前輩先進，共同攜手為桃園市民朋友創造最大福祉。

彭康傑說，桃園正在處於快速發展的階段，不論是青年、婦幼、交通及居住等重大政策，都是值得期待，尤其在張善政市長帶領下，可負擔住宅、公私立國中小教科書免費用，更是被許多市民朋友所讚賞，希望未來能夠將不同的視野與經驗投入到地方，為中壢這座多元交織的城市寫下新篇章。

凌濤提到，他支持年輕世代投入公共服務，27歲的彭康傑是本次初選四位候選人中最年輕的一位，擁有豐富的市政歷練及基層服務熱忱，絕對是值得支持的對象；中壢正在快速發展，需要一位年輕新活力來為大家打拚、為大家監督，拜託中壢鄉親給予有「經驗的新人」一個為大家服務的機會，電話民調懇請唯一支持彭康傑。

凌濤指出，桃園在張善政市長的帶領之下，正在以穩健的步伐向前邁進，因此希望年底的選舉能夠繼續「挺善良」，而這次中壢初選競爭激烈，面對四搶三的局面，也拜託大家能夠給年輕人一個服務的機會，在5月14號到5月16號在家顧電話、接電話，唯一支持彭康傑！一同「挺傑出」青年。