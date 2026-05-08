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綠智庫公布市長民調支持度「扣倒」沈伯洋 蔣萬安說話了
「新台灣國策智庫」昨公布2026首都市長參選人民調，台北市長蔣萬安支持度大勝傳出將參選的綠委沈伯洋，也最有能力解決鼠患。蔣萬安上午受訪指出，他一直強調民調就是參考，市府團隊就是全力以赴，為所有的市民爭取最好的福祉。
2026九合一選舉
「新台灣國策智庫」昨公布2026首都市長參選人民調，由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持記者會，公布台北市長選情最新民調結果，現任台北市長蔣萬安支持度52.9%，傳出將代表民進黨出戰的綠委沈伯洋29.7%，另有17.4%無明確意見
而近期台北爆出鼠患，民眾感受的嚴重程度，有49.2%認為嚴重、35.3%不嚴重、15.5%無明確意見，而認為最有能力解決鼠患的候選人，有39.4%認為蔣萬安最有能力解決，22.4%沈伯洋、29.4%無明確意見。
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