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綠智庫公布市長民調支持度「扣倒」沈伯洋 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安民調大勝沈伯洋。圖／報系資料照
台北市長蔣萬安民調大勝沈伯洋。圖／報系資料照

「新台灣國策智庫」昨公布2026首都市長參選人民調，台北市長蔣萬安支持度大勝傳出將參選的綠委沈伯洋，也最有能力解決鼠患。蔣萬安上午受訪指出，他一直強調民調就是參考，市府團隊就是全力以赴，為所有的市民爭取最好的福祉。

2026九合一選舉

「新台灣國策智庫」昨公布2026首都市長參選人民調，由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持記者會，公布台北市長選情最新民調結果，現任台北市長蔣萬安支持度52.9%，傳出將代表民進黨出戰的綠委沈伯洋29.7%，另有17.4%無明確意見

而近期台北爆出鼠患，民眾感受的嚴重程度，有49.2%認為嚴重、35.3%不嚴重、15.5%無明確意見，而認為最有能力解決鼠患的候選人，有39.4%認為蔣萬安最有能力解決，22.4%沈伯洋、29.4%無明確意見。

台北市長蔣萬安上午參加民生水資源再生廠及環境教育館啟用典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加民生水資源再生廠及環境教育館啟用典禮受訪。記者楊正海／攝影

蔣萬安 沈伯洋 民調

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