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陳見賢換封面掀參選新竹縣長聯想 坦言有勸進聲：目前沒答案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣2026縣長選戰再添想像空間。副縣長陳見賢昨天更換臉書封面，寫上「見證竹縣、賢接未來」，引發支持者熱烈喊話參選。圖／擷取自陳見賢臉書
新竹縣2026縣長選戰再添想像空間。副縣長陳見賢昨天更換臉書封面，寫上「見證竹縣、賢接未來」，引發支持者熱烈喊話參選。圖／擷取自陳見賢臉書

新竹縣2026縣長選戰再添想像空間。新竹副縣長陳見賢更換臉書封面，寫上「見證竹縣、賢接未來」，引發支持者喊話參選，「非賢不投」、「靜待佳音」等留言湧現。面對外界勸進聲浪，陳見賢今天受訪坦言確實近期有勸進聲，也感謝支持者一路相挺，但強調現階段仍先把該做的事做好，對未來發展「目前沒有答案」。

2026九合一選舉

據國民黨黨內人士透露，近期勸進陳見賢參選的聲音並未停歇，支持者期待持續升溫。陳見賢長期深耕地方，與基層互動頻繁，對支持者的期待並非毫無感受，但面對各界關注、未來政治布局與整合等，內心恐怕正處於「天人交戰」。

陳見賢受訪時坦言，這段時間確實有不少勸進聲音，對支持者一路以來的相挺，他心存感謝，也因長期與地方鄉親互動，對大家的期待都聽在耳裡、放在心上。他表示，現階段還是先把該做的事情做好，他一步步的來做，至於未來如何發展，「目前沒有答案」。

陳見賢辦公室則表示，陳副縣長近期仍持續深入地方，無論基層建設、教育文化、產業發展或鄉親陳情事項，都高度重視，對於近期各界與基層的關心與期待，也表達感謝。

有黨內人士透露，國民黨此次縣長初選過程曾引發不少爭議，當時徐欣瑩陣營與陳見賢支持者間一度出現摩擦，基層整合情況至今是否完全到位，仍有待觀察，也讓後續地方政治布局增添變數。此外，國民黨地方組織近期已陸續展開下鄉活動。楊文科接任縣黨部主委時曾公開宣示將強化基層經營，後續也推動黨部小組長下鄉，不過據觀察，部分場次出席情況未如預期，顯示基層整合仍有努力空間。

陳見賢 新竹 聯想

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