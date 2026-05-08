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影／傅崐萁64歲生日願望曝光 盼藍營2026大選「滿堂紅」
國民黨立法院黨團上午舉行記者會前，黨團成員特別替總召傅崐萁慶祝64歲生日。在眾人起鬨下，傅崐萁現場許下三個願望，妙語如珠，引發全場笑聲。
2026九合一選舉
傅崐萁第一個願望是「早日當戶長」。他笑稱，自己目前還不是家中戶長，回去後將與妻子、花蓮縣長徐榛蔚商量，看看是否能把戶長改成自己。
第二個願望則與國民黨2026地方選舉布局有關。傅崐萁表示，希望投入高雄市長選戰的立委柯志恩能順利當選「柯市長」，同時也祝福有意參選台南市長的謝龍介、屏東縣長的蘇清泉等人勝選。
他也點名多位藍營地方首長潛在人選，希望「滿堂紅」，包括參選新竹縣長的徐欣瑩、宜蘭縣長的吳宗憲、雲林縣長的張嘉郡、台中市長的江啟臣，以及有意角逐金門縣長、被稱為「金門坦克」的陳玉珍。
至於第三個願望，傅崐萁則故作神祕表示，「最重要，不告訴你」，引來現場一陣大笑，氣氛輕鬆熱絡。
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