新莊選區藍初選出爐力拚3席全上 綠提名不敢大意

新北市議員第三選區（新莊）藍營初選結果昨出爐，由新莊泰豐里長王珮宇出線，新莊是藍營艱困選區，本次又和民眾黨合作，僅保守提名三席，力拚全上，但國民黨籍前青工總會長陳茂嘉未登記參與初選，仍表態爭取「泛藍席次」，為選情增添變數。市黨部主委黃志雄表示，陳堅持參選「會依規定處理」。

新莊應選七席，現任藍綠各占三席，還有民眾黨陳世軒一席。國民黨議長蔣根煌、議員蔡健棠都爭取連任，「侯家軍」戴湘儀不連任，婦女名額吸引王珮宇與蕭夙玲登記，黨部為期三天民調，王珮宇出線。

選區向來綠大於藍，上屆民進黨僅提名一席女性，但被提名人何淑峰因案退選，婦保名額拱手讓給戴湘儀，但戴湘儀當時拿下第四高票，並未靠婦保上位，讓綠營這次提名策略不敢大意。

民進黨這次除了現任議員翁震州、林秉宥爭取連任，現任議員鍾宏仁放棄連任後，提名吳奕萱與陳岱吟兩名女性新人，希望搶回本屆丟失的席次。

王珮宇說，她會與與議長蔣根煌、議員蔡健棠一起合作，力拚藍營三席全上。但陳茂嘉仍在社群表態爭取泛藍席次，並說「力保泛藍第四席，不讓新莊少一席」。