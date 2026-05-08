觀察站／護航賄選？藍別為選票失民心

立法院內政委員會原排審被稱為「周典論條款」的總統副總統選舉罷免法第八十七條，最終在爭議聲中急踩煞車。雖然國民黨先前對外強調，修法是為處理現行法制比例失衡問題，但由於修法內容恰巧與屏東縣議長周典論涉郭台銘總統連署案高度重疊，加上仍在法院審理中，外界質疑「量身修法」的聲浪始終揮之不去，也讓國民黨陷入「為特定人士解套」的政治風暴。

此次修法爭議核心，在於提案內容主張，若總統連署人最終未正式登記參選，相關連署行為的刑責應與真正參選案件區隔處理。從法律技術角度來看，並非毫無討論空間，部分法律界人士也認為，現行制度確實存在檢討餘地。不過，問題在於修法時機點過於敏感，周典論案目前正等待更一審結果，難免讓外界產生政治聯想。

此修法風波反映的其實不只是單一法案爭議，而是國民黨近年在地方選戰與社會觀感間的兩難。一方面，周典論在屏東地方組織實力雄厚，藍營若想在綠營長期執政的屏東尋求突破，勢必無法忽視其地方影響力；另一方面，當修法被社會解讀成「替特定人士脫罪」，即便有再多法理論述，也很難抵擋觀感上的傷害。

不少藍委私下對修法存有疑慮，擔心強推法案恐被貼上「護航賄選」標籤。昨天內政委員會國民黨原想「偷渡修法」，綠委砲火猛烈反對，最後國民黨召委廖先翔急踩煞車，法案暫緩處理，但周典論案五月廿七日宣判在即，國民黨是否仍要「限時修法」強渡關山，大家都盯著看。

對國民黨而言，年底選戰除了固守藍營縣市，還要攻城掠地，確實需要整合地方力量，但當政黨開始被質疑為了換取選票，而不惜冒著破壞制度風險時，失去的更可能是社會信任及民心。