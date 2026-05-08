快訊

世衛稱郵輪漢他病毒疫情已5例確診 但對公眾風險很低

陸球迷可能看不到世足賽？FIFA開近百億天價轉播權央視不埋單

聽新聞
0:00 / 0:00

周典論條款挨轟 審查踩煞車

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

對屏東縣選情有影響力的議長周典論因涉違反選罷法，廿七日更一審宣判，國民黨為向周典論遞出橄欖枝，要求藍委配合修法解套。立院內政委員會昨排審「總統副總統選罷法」第八十七條修正案，不過民進黨團臨時提變更議程，要求不審議，經過休息並朝野溝通後，急踩煞車確定不處理，待行政院提出院版另定期審查。

2026九合一選舉

周典論二○二三年涉以五○○萬，助獨立參選的鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審判刑四年，二審改判三年二個月，最高法院去年底撤銷二審判決，發回高雄高分院更審，高雄高分院四月廿二日開庭審理，全案五月廿七日宣判。

國民黨立委林思銘與要參選屏東縣長的立委蘇清泉去年共同提案修總統副總統選罷法第八十七條，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，增訂「被連署人未登記為候選人」時，刑罰選項增加拘役或罰金，疑似為周典論解套。

內政委員會昨排審總統副總統選舉罷免法修正案，民進黨內政委員會召委李柏毅提程序發言指，總預算好不容易付委審查，上周他擔任召委時，也排定海委會預算報告跟審查，還沒看到警政署、消防署、原民會、警消員職預算，反看到媒體報導稱國民黨中央下令修法，一定要出委員會，「很遺憾、這實在不合理。」

民進黨立委黃捷也批，這完全違背民主制度、公然挑戰台灣民主法治修法方向，國民黨為個人選舉，公然支持賄選、買票，「這樣的條例真的挺得下去嗎？」

李柏毅隨後提出變更議程，要求該案不審議，國民黨內政委員會召委廖先翔宣布休息討論後表示，暫不處理總統副總統選舉罷免法修正案，待行政院提出院版再另定期審查。

周典論 選罷法 郭台銘

延伸閱讀

立院初審投票年齡下修到18歲 內政委員會建請同步修憲

立院若棄守制衡 國無寧日

民眾黨立委今午起輪班守議場 為確保明順利表決軍購案、醫療法

賴總統：國防預算不要打折 國安沒有妥協空間

相關新聞

觀察站／護航賄選？藍別為選票失民心

立法院內政委員會原排審被稱為「周典論條款」的總統副總統選舉罷免法第八十七條，最終在爭議聲中急踩煞車。雖然國民黨先前對外強調，修法是為處理現行法制比例失衡問題，但由於修法內容恰巧與屏東縣議長周典論涉郭台

周典論條款挨轟 審查踩煞車

對屏東縣選情有影響力的議長周典論因涉違反選罷法，廿七日更一審宣判，國民黨為向周典論遞出橄欖枝，要求藍委配合修法解套。立院內政委員會昨排審「總統副總統選罷法」第八十七條修正案，不過民進黨團臨時提變更議程

民進黨竹北東區議員初選6搶4 鄭朝方秘書蘇愛婷、代表邵啟月參戰

民進黨新竹縣議員黨內初選登記倒數第2天，竹北市長鄭朝方團隊秘書蘇愛婷今天完成登記參選，主打食安、警消與基層生活需求；26歲竹北市民代表邵啟月也宣布轉戰議員，宣示將以「設計力」翻轉地方治理，2位女力加入

2縣市選情詭譎 同室操戈殺破頭、中間選民左右勝負

年底九合一選舉還未正式起跑，但許多縣市長的選情卻早早被評估「不好選」。政壇人士表示，地方政治人物以「利」為先，代表哪一個政黨並不重要，算計的是選民的政治傾向，代表不同政黨競爭，選後和解大有人在，反而是

迎接母親節 林國漳提出生育津貼提高到3萬元、凍卵補助等四大方案

母親節的腳步近了，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天重申「女力新宜蘭，幸福不缺席」四大維度方案，從經濟、健康、職場到育兒，全方位建立支持系統，並強調落實女力自主、守護母嬰健康，先有國才有家。

影／李四川感概跑選舉不到2個月就被抹成「黑道」

國民黨新北市長參選人李四川今天自嘲最近變成「黑道」，中午他到淡水參加退休警察聯誼活動有感而發說，跑選舉不到2個月，不只做工程曬得很黑，還被抹得更黑，被AI做成黑道的模樣，他認為選舉沒有必要這個樣子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。