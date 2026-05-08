周典論條款挨轟 審查踩煞車

對屏東縣選情有影響力的議長周典論因涉違反選罷法，廿七日更一審宣判，國民黨為向周典論遞出橄欖枝，要求藍委配合修法解套。立院內政委員會昨排審「總統副總統選罷法」第八十七條修正案，不過民進黨團臨時提變更議程，要求不審議，經過休息並朝野溝通後，急踩煞車確定不處理，待行政院提出院版另定期審查。

周典論二○二三年涉以五○○萬，助獨立參選的鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審判刑四年，二審改判三年二個月，最高法院去年底撤銷二審判決，發回高雄高分院更審，高雄高分院四月廿二日開庭審理，全案五月廿七日宣判。

國民黨立委林思銘與要參選屏東縣長的立委蘇清泉去年共同提案修總統副總統選罷法第八十七條，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，增訂「被連署人未登記為候選人」時，刑罰選項增加拘役或罰金，疑似為周典論解套。

內政委員會昨排審總統副總統選舉罷免法修正案，民進黨內政委員會召委李柏毅提程序發言指，總預算好不容易付委審查，上周他擔任召委時，也排定海委會預算報告跟審查，還沒看到警政署、消防署、原民會、警消員職預算，反看到媒體報導稱國民黨中央下令修法，一定要出委員會，「很遺憾、這實在不合理。」

民進黨立委黃捷也批，這完全違背民主制度、公然挑戰台灣民主法治修法方向，國民黨為個人選舉，公然支持賄選、買票，「這樣的條例真的挺得下去嗎？」

李柏毅隨後提出變更議程，要求該案不審議，國民黨內政委員會召委廖先翔宣布休息討論後表示，暫不處理總統副總統選舉罷免法修正案，待行政院提出院版再另定期審查。