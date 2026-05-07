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民進黨竹北東區議員初選6搶4 鄭朝方秘書蘇愛婷、代表邵啟月參戰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
蘇愛婷表示，過去跟著竹北市長鄭朝方團隊深入社區、傾聽民意，從道路、清潔、路燈到公園設施與里民需求，都讓她看見地方治理與市民生活密不可分，也成為她投入議會選戰的重要動力。圖／蘇愛婷提供
蘇愛婷表示，過去跟著竹北市長鄭朝方團隊深入社區、傾聽民意，從道路、清潔、路燈到公園設施與里民需求，都讓她看見地方治理與市民生活密不可分，也成為她投入議會選戰的重要動力。圖／蘇愛婷提供

民進黨新竹縣議員黨內初選登記倒數第2天，竹北市長鄭朝方團隊秘書蘇愛婷今天完成登記參選，主打食安、警消與基層生活需求；26歲竹北市民代表邵啟月也宣布轉戰議員，宣示將以「設計力」翻轉地方治理，2位女力加入戰局後，也讓綠營竹北東區形成「6搶4」激烈競爭局面。

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蘇愛婷表示，過去跟著竹北市長鄭朝方團隊深入社區、傾聽民意，從道路、清潔、路燈到公園設施與里民需求，都讓她看見地方治理與市民生活密不可分，也成為她投入議會選戰的重要動力。

身為早餐店女兒，蘇愛婷強調，她不是從政治圈出發，而是從早餐店、服務業與第一線地方服務走進公共事務。她目前擔任上林美好美早餐連鎖企業總部負責人，父母白手起家經營早餐店，至今已輔導超過300家加盟主，她從小在店裡幫忙，因此更理解基層創業與服務業的辛苦，也更加重視民生與食安議題。

蘇愛婷曾赴英國倫敦時裝學院學習時尚管理，後赴瑞士攻讀酒店管理，並取得美國諾思伍德大學雙學士，返台後曾任UNIQLO店經理，也參與Gogoro創業初期展店。她表示，海外求學與工作經歷，讓她學會從服務與溝通角度理解城市治理。

身為消防眷屬，蘇愛婷也關注警消人力、裝備與福利制度。蘇愛婷強調，未來將聚焦食安、警消與基層公共服務，若順利進入議會，將延續鄭朝方團隊貼近市民、解決問題的精神，爭取更多資源投入竹北，提升市民生活品質。

邵啟月表示，身為地方最年輕民代，她主打「設計力」與青年視角，強調將竹北推動的藝文、交通與城市美學經驗帶進縣府。她認為，政策不該只是「能做」，更要「好懂、好用」，未來將聚焦公共服務、藝文扎根與青年參與，盼替新竹縣帶來更貼近民眾需求的治理模式。

民進黨竹北東區形成「6搶4」激烈競爭局面，除蔡蕥鍹、歐陽霆爭取連任，竹北市民代表邵啟月、陳禹同及范格菱，也都公開表態爭取擴大服務，歐陽霆今天也完成登記。

現年26歲竹北市民代表邵啟月也宣布轉戰議員。圖／邵啟月提供
現年26歲竹北市民代表邵啟月也宣布轉戰議員。圖／邵啟月提供

民進黨新竹縣議員黨內初選登記倒數第2天，竹北市長鄭朝方團隊秘書蘇愛婷今天完成登記參選，主打食安、警消與基層生活需求。圖／蘇愛婷提供
民進黨新竹縣議員黨內初選登記倒數第2天，竹北市長鄭朝方團隊秘書蘇愛婷今天完成登記參選，主打食安、警消與基層生活需求。圖／蘇愛婷提供

鄭朝方 民進黨 新竹

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