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迎接母親節 林國漳提出生育津貼提高到3萬元、凍卵補助等四大方案

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長參選人林國漳今天由鎮長參選人黃適超及縣議員等人陪同前往羅東鎮民生市場掃街，發送菜瓜布與康乃馨，喊話提出母親節政見，先有國才有家。圖／林國漳競辦提供
縣長參選人林國漳今天由鎮長參選人黃適超及縣議員等人陪同前往羅東鎮民生市場掃街，發送菜瓜布與康乃馨，喊話提出母親節政見，先有國才有家。圖／林國漳競辦提供

母親節的腳步近了，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天重申「女力新宜蘭，幸福不缺席」四大維度方案，從經濟、健康、職場到育兒，全方位建立支持系統，並強調落實女力自主、守護母嬰健康，先有國才有家。

2026九合一選舉

林國漳今天由羅東鎮長參選人黃適超及縣議員等人陪同前往羅東鎮民生市場掃街，發送菜瓜布與康乃馨。林的競選辦公室表示，保障女性權益與守護母親辛勞不應僅是佳節口號，更需透過具體政策落實，他之前有提出「女力新宜蘭，幸福不缺席」四大維度方案，今天競辦重申政見核心包含：

●津貼升級：

生育津貼實質提高至3萬元，減輕家庭初期負擔。

●健康自主：

1.生育自主支持：針對25至39歲女性，提供每人終身一次3萬元凍卵補助，守護女性對未來人生的選擇權。

2.重大風險篩檢：補助懷孕12周內婦女免費進行SMA（脊髓性肌肉萎縮症）篩檢或子癲前症篩檢，從源頭確保母體與胎兒健康。

●平權內閣：

承諾未來縣府團隊將落實「女力領航」，大幅增加女性入閣比例，讓女性觀點進入決策核心。

●育兒倍增：

推動0-2歲托育量能倍增，並擴大辦理假日臨托，給予家長喘息空間。

林國漳團隊指出，愛母親、愛家庭必須建立在國家安全的基礎上，先有國，才有家，唯有保護好國家主權與安全，才能真正讓每一位媽媽在宜蘭、在台灣，過上安穩幸福的生活。

縣長參選人林國漳今天由鎮長參選人黃適超及縣議員等人陪同前往羅東鎮民生市場掃街，發送菜瓜布與康乃馨。圖／林國漳競辦提供
縣長參選人林國漳今天由鎮長參選人黃適超及縣議員等人陪同前往羅東鎮民生市場掃街，發送菜瓜布與康乃馨。圖／林國漳競辦提供

林國漳 黃適超 宜蘭 生育 民進黨

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