影／李四川感概跑選舉不到2個月就被抹成「黑道」

國民黨新北市長參選人李四川今天自嘲最近變成「黑道」，中午他到淡水參加退休警察聯誼活動有感而發說，跑選舉不到2個月，不只做工程曬得很黑，還被抹得更黑，被AI做成黑道的模樣，他認為選舉沒有必要這個樣子。

李四川參加新北市戰警總會淡水分會聯誼餐敘前接受媒體聯訪，被問到台北市文山區華興里長陳峙穎近日指出，2023年他擔任副市長時曾增設垃圾桶，讓老鼠開派對，成為鼠患擴大溫床。

對此，李四川說里長有一點誤會，當初是因為有人在他的臉書反映很多公車站沒有垃圾桶，候車市民垃圾無處可丟，有時候就放在椅子上，所以建議在比較多人聚集的地方增設垃圾桶。

但後來市政府是把所有垃圾桶位置重新檢討，並沒有增設，防止因為沒有垃圾桶而亂丟垃圾的現象。

後來李四川對戰警總會來賓致詞時說，距離年底選舉大概還有五、六個月，他現在已經被抹到，「不只做工程曬得很黑，也被抹得更黑，因為我跑了還不到2個月，原來是1個把輝達引進來、把大巨蛋做好的優秀副市長，現在變成黑道，被用AI做成黑道的樣子」。

「我一直認為選舉沒有必要是這個樣子，而是應該一步一腳印，讓願意做事的人能夠出來為這個社會、為這個國家來努力。」

國民黨新北市長參選人李四川（左）今天自嘲變成「黑道」，中午他到淡水參加退休警察聯誼活動有感而發說，跑選舉不到2個月，不只做工程曬得很黑，還被抹得更黑，被AI做成黑道的模樣，他認為選舉沒有必要這個樣子。記者林昭彰／攝影