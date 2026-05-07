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劉和然：無參選彰化縣長意願 願返鄉輔選

中央社／ 新北7日電

新北市副市長劉和然今天表示，無參選彰化縣長意願與規劃，會陪新北市長侯友宜施政到最後一刻，但他對家鄉彰化有感情，如果有需要，他願返鄉輔選，分享新北施政經驗。

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他說，新北很多經驗值得借鏡，如果有需要提供給有意願服務彰化的參選人，讓家鄉有更大成長，當然樂於回鄉協助，但他無參選意願與規劃。

中國國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田4日說，目前提名評估人選，劉和然是選項之一。

劉和然上午出席「2026北海岸傳奇媽祖文化祭」記者會，接受媒體聯訪表示，黨中央徵召有制度，首先考量個人意願，他從當老師到現在39年全在新北，尤其侯友宜任期剩200多天，很多建設持續進行，「我一定會陪著市長到今年的12月24號」，希望留在新北持續做好，順利交接。

他說，他在彰化出生，有很深厚情感，謝謝彰化縣長王惠美這8年建設彰化做得非常好、口碑非常棒，而在地有很多優秀人才表達想繼續服務彰化，在黨機制下，只要提名在地人服務彰化，他全力支持。

爭取提名者包括國民黨籍立法委員謝衣鳯、彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章、彰化縣政府參議柯呈枋及律師魏平政。

劉和然表示，尊重黨中央機制和決定，他離開彰化已有一段時間，不是那麼熟悉內部情況和實際運作方式，有意願服務的所有彰化子弟都是要奉獻這塊土地，他給予祝福，只要是在黨機制出線的人，他一定全力支持。

劉和然 彰化 蕭景田

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