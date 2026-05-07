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母親節前…吳宗憲拋3大政見「全齡補助」羊膜穿刺、擴大肺癌篩檢

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨縣長參選人吳宗憲今天先發表母親節政見，接著轉往南北館市場贈送康乃馨花束，市長陳美玲也加入送花行列，受到民眾熱情歡迎。記者戴永華／攝影
國民黨縣長參選人吳宗憲今天先發表母親節政見，接著轉往南北館市場贈送康乃馨花束，市長陳美玲也加入送花行列，受到民眾熱情歡迎。記者戴永華／攝影

母親節前，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲提出「安心、照顧、陪伴」3大政見，照顧涵蓋醫療到育兒，他強調要透過制度守護媽媽的孕期、孕前、孕後每一段關卡，包括「全齡補助」所有孕婦進行羊膜穿刺或抽血檢查，補助卵巢功能檢測、擴大肺癌篩檢等，送給媽媽最實質的母親節禮物。

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吳宗憲今天先在中山公園發表政見，縣議員黃琤婷、林岳賢，代表林承蔡、林雨蒼、游浩詮，縣婦女會理事長林岳秀，羅東鎮青工會會長許馨尹，縣議員參選人莊淑如，議長張勝德特助劉雨寒都到場，接著轉往南北館市場發送康乃馨，市長陳美玲也加入送花行列，受到民眾歡迎。

吳宗憲經常笑說自己在家裡的地位最小，他日前喜獲金千，二寶爸的他很能體會媽媽24小時不打烊的辛苦，尤其職業婦女要兼顧工作及家庭，經常忽略自己。吳宗憲強調，母親節不只送花，更要送給宜蘭女性「健康盾牌」，盼每位媽媽都獲得應有重視與支持。

為讓婦女朋友「安心」生育，吳宗憲說，宜蘭有逾七成產婦為年輕族群，但是中央補助多集中於高齡產婦，他主張未來由縣府加碼推動「全齡補助」，讓所有孕婦都能進行羊膜穿刺或抽血檢查，非侵入性染色體篩檢，打破年齡限制，透過早期篩檢防範唐氏症等風險。

在「照顧」婦女健康部分，吳宗憲說，擴大補助孕前健檢，增加納入卵巢功能檢測補助、擴大子宮頸癌篩檢，幫助女性掌握生育與職涯平衡；此外，肺癌仍位居女性癌症死因首位，但中央公費篩檢僅針對特定高風險族群，未來他將擴大肺癌篩檢名額，每年多2000名、全額補助3800元。

針對「陪伴」方面，吳宗憲表示，產後憂鬱症困擾著媽媽，首推「3次免費心理諮商」與新手媽媽陪伴員到宅關懷服務，銜前他之前已提出「托育免月費」、「育嬰留停補助全薪」、「一鄉鎮一公托」等政見同步推進，減輕媽媽養兒育女壓力。

縣議員黃琤婷表示，吳宗憲提出的「安心、照顧、陪伴」政策不只是口號，而是涵蓋孕前、孕期到產後的完整規劃。

競辦發言人鄭皓文指出，數據顯示，約8成的唐氏症寶寶來自非高齡孕婦，因此團隊主張推動「全齡補助」，讓預防與篩檢成為每位媽媽的基本保障，同時加強孕前健檢，透過更精準醫療工具，協助女性在懷孕之前掌握可能的風險。

國民黨縣長參選人吳宗憲今天先發表母親節政見，接著轉往南北館市場贈送康乃馨花束，市長陳美玲也加入送花行列，受到民眾熱情歡迎。記者戴永華／攝影
國民黨縣長參選人吳宗憲今天先發表母親節政見，接著轉往南北館市場贈送康乃馨花束，市長陳美玲也加入送花行列，受到民眾熱情歡迎。記者戴永華／攝影

母親節前，縣長參選人吳宗憲提出「安心、照顧、陪伴」政見，涵蓋從醫療到育兒，要守護媽媽孕期、孕前、孕後每一段關卡，包括「全齡補助」所有孕婦進行羊膜穿刺或抽血檢查，補助卵巢功能檢測、擴大肺癌篩檢等，送給媽媽實質的母親節禮物。記者戴永華／攝影
母親節前，縣長參選人吳宗憲提出「安心、照顧、陪伴」政見，涵蓋從醫療到育兒，要守護媽媽孕期、孕前、孕後每一段關卡，包括「全齡補助」所有孕婦進行羊膜穿刺或抽血檢查，補助卵巢功能檢測、擴大肺癌篩檢等，送給媽媽實質的母親節禮物。記者戴永華／攝影

母親節前，縣長參選人吳宗憲提出「安心、照顧、陪伴」政見，涵蓋從醫療到育兒，要守護媽媽孕期、孕前、孕後每一段關卡，包括「全齡補助」所有孕婦進行羊膜穿刺或抽血檢查，補助卵巢功能檢測、擴大肺癌篩檢等，送給媽媽實質的母親節禮物。記者戴永華／攝影
母親節前，縣長參選人吳宗憲提出「安心、照顧、陪伴」政見，涵蓋從醫療到育兒，要守護媽媽孕期、孕前、孕後每一段關卡，包括「全齡補助」所有孕婦進行羊膜穿刺或抽血檢查，補助卵巢功能檢測、擴大肺癌篩檢等，送給媽媽實質的母親節禮物。記者戴永華／攝影

吳宗憲在市場送花，巧遇支持者合影。記者戴永華／攝影
吳宗憲在市場送花，巧遇支持者合影。記者戴永華／攝影

母親節 張勝德 黃琤婷

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