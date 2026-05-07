獨／遭影射與雙主席有不正當關係 林子宇怒：提告到底

民眾黨新北市議員參選人林子宇，近日遭網路社群及政論節目影射與民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌有不正當男女關係。林子宇受訪時表示，相關內容已影響家人及身邊親友，已委請律師蒐證，將對相關人士及平台提告，捍衛個人與相關人士名譽。

林子宇接受聯合報訪問時指出，事件最初在網路延燒時，自己並未特別在意，認為只是特定網軍操作或政治攻防手段。但隨著民調結果公布後，她發表一篇感想文，卻遭特定媒體擷取臉書照片，並對內容進行過度影射與延伸，後續甚至出現大量利用AI深偽技術（Deepfake）後製的圖片在社群平台流傳。

林子宇說，除了支持者不斷截圖轉傳，社群演算法也會主動推送相關內容，即便不刻意搜尋也難以避開。林子宇坦言，原本單純覺得就是特定的網軍行動，或者是他們非常無聊，不針對政治論述進行討論，只會用這種手段來「抹黃」政治工作者。但後來逐漸發現這件事除了影響到我個人，以及兩位主席的名譽，也嚴重影響到我的家人和身邊朋友。他們看到這些事情都覺得很難過，「如果我不採取行動，似乎說不過去。」

對於是否曾向柯文哲或黃國昌說明此事，林子宇表示，這是我自己做的決定，目前尚未去跟他們報告，因為我本來真的覺得這種議題很無聊。但既然我的家人都看到了，難保兩位主席的家人不會看到。我作為當事人就應該由我來捍衛我們的權利與名譽。目前律師團隊已開始蒐證，程序也已接近完成，將先針對影響名譽的部分，對政論節目以及網路上的意見領袖採取相關的法律行動。

林子宇強調，不同陣營有不同論述，進行攻防是非常正常的。但是透過抹黑、抹黃的手段及不實的指控，例如AI技術操作不實內容來攻擊政敵，這已超出正常言論範疇，「不是一個民主社會可以容忍的，這也不應該是標榜進步價值的執政黨及其網軍該有的方式，自己會堅持提告到底，盼能遏止惡意抹黑歪風。