快訊

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

電梯維修員曝日常「吃早餐到10點、2點回家睡」！同行揭暗黑吸金法：年薪200萬

勞保最高級距10年未調「退休金被偷走」勞長洪申翰回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／遭影射與雙主席有不正當關係 林子宇怒：提告到底

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲與黨主席黃國昌，陪同民眾黨板橋區新北市議員參選人林子宇到板橋湳雅夜市掃街拜票。記者葉德正／攝影
民眾黨前主席柯文哲與黨主席黃國昌，陪同民眾黨板橋區新北市議員參選人林子宇到板橋湳雅夜市掃街拜票。記者葉德正／攝影

民眾黨新北市議員參選人林子宇，近日遭網路社群及政論節目影射與民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌有不正當男女關係。林子宇受訪時表示，相關內容已影響家人及身邊親友，已委請律師蒐證，將對相關人士及平台提告，捍衛個人與相關人士名譽。

2026九合一選舉

林子宇接受聯合報訪問時指出，事件最初在網路延燒時，自己並未特別在意，認為只是特定網軍操作或政治攻防手段。但隨著民調結果公布後，她發表一篇感想文，卻遭特定媒體擷取臉書照片，並對內容進行過度影射與延伸，後續甚至出現大量利用AI深偽技術（Deepfake）後製的圖片在社群平台流傳。

林子宇說，除了支持者不斷截圖轉傳，社群演算法也會主動推送相關內容，即便不刻意搜尋也難以避開。林子宇坦言，原本單純覺得就是特定的網軍行動，或者是他們非常無聊，不針對政治論述進行討論，只會用這種手段來「抹黃」政治工作者。但後來逐漸發現這件事除了影響到我個人，以及兩位主席的名譽，也嚴重影響到我的家人和身邊朋友。他們看到這些事情都覺得很難過，「如果我不採取行動，似乎說不過去。」

對於是否曾向柯文哲或黃國昌說明此事，林子宇表示，這是我自己做的決定，目前尚未去跟他們報告，因為我本來真的覺得這種議題很無聊。但既然我的家人都看到了，難保兩位主席的家人不會看到。我作為當事人就應該由我來捍衛我們的權利與名譽。目前律師團隊已開始蒐證，程序也已接近完成，將先針對影響名譽的部分，對政論節目以及網路上的意見領袖採取相關的法律行動。

林子宇強調，不同陣營有不同論述，進行攻防是非常正常的。但是透過抹黑、抹黃的手段及不實的指控，例如AI技術操作不實內容來攻擊政敵，這已超出正常言論範疇，「不是一個民主社會可以容忍的，這也不應該是標榜進步價值的執政黨及其網軍該有的方式，自己會堅持提告到底，盼能遏止惡意抹黑歪風。

林子宇母親傳訊息安慰並要她加油。圖／擷取字林子宇臉書
林子宇母親傳訊息安慰並要她加油。圖／擷取字林子宇臉書

柯文哲 黃國昌 聯合報

延伸閱讀

遭影射與柯文哲、黃國昌有不正常男女關係　林子宇痛批不入流已蒐證

影／中常會談軍購 鄭麗文：不可能交給民進黨一張鉅額空白支票

TPBL／妻子才提告2女子侵害配偶權 高國豪卻宣布：已在離婚協商

台南爆小六女童遭母親同居人性侵長達五年 母出面控訴淚崩

相關新聞

獨／遭影射與雙主席有不正當關係 林子宇怒：提告到底

民眾黨新北市議員參選人林子宇，近日遭網路社群及政論節目影射與民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌有不正當男女關係。林子宇受訪時表示，相關內容已影響家人及身邊親友，已委請律師蒐證，將對相關人士及平台提告，捍衛

新北新莊藍營初選結果出爐 王珮宇：拚藍營3席全上

新北市議員第三選區（新莊）藍營初選結果今天出爐，由新莊泰豐里長王珮宇出線，由於新莊向來是藍營艱困選區，王珮宇表示，將會與議長蔣根煌、議員蔡健棠一起合作，全力拚藍營三席全上，持續為新莊地區爭取更好的建設

談市政行銷！何欣純借鏡嘉義藝術節「皮克敏」成功經驗

嘉義藝術節舉辦「皮克敏」活動成功，也吸引到民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純注意。她昨晚出席豐原地方座談會時就以此為例說，該活動短時間內吸引超過數百萬觀光人次，證明只要城市懂得整合資源，結合年輕世代

爭取連任...蔣萬安最新施政滿意出爐...9成6支持擴大無菸城市

台北市長蔣萬安推動無菸城市，今天北市研考會公布最新民調，9成6台北市民支持擴大無菸環境管理成城市共識。

竹市選戰莊競程喊普發1萬 綠白互批雙標

民進黨新竹市長參選人莊競程前晚發布「明年普發現金一萬元」政見，昨掀起綠白舌戰互批「雙標」。白營狂轟莊競程去年才公開反對普發現金，如今竟隨選票改口，綠營則反擊「高虹安發五千沒問題，莊競程主張發一萬就有問

童子瑋再談基捷：先從八堵進市中心 同步規畫安樂區捷運路網

基隆捷運如何從八堵進到市中心，爭取連任的基隆市長謝國樑和參選市長的議長童子瑋，意見相左，近期隔岸交鋒。童子瑋今天說，走台鐵路廊更具可執行性，他還提出「雙主線」構想，未來還會提出安樂區捷運路網方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。