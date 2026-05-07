新北新莊藍營初選結果出爐 王珮宇：拚藍營3席全上

新北市議員第三選區（新莊）藍營初選結果今天出爐，由新莊泰豐里長王珮宇出線，由於新莊向來是藍營艱困選區，王珮宇表示，將會與議長蔣根煌、議員蔡健棠一起合作，全力拚藍營三席全上，持續為新莊地區爭取更好的建設與未來。

新北市議員第三選區（新莊區）應選7席，現任藍綠各占3席，還有民眾黨陳世軒1席。這次國民黨3名現任議員中，議長蔣根煌、議員蔡健棠爭取連任，現任議員戴湘儀不爭取連任後，婦女名額吸引王珮宇與蕭夙玲登記，經過黨部5月4日至6日為期3天民調，由王佩宇出線。

藍白合作態勢明顯，藍營在這次選舉中，保守提名3席，目的就是希望能夠與民眾黨提名的陳世軒合作，希望把席次最大化。

由於該選區向來是綠大於藍，上屆民進黨在提名時，僅提名一席女性，但女性提名人何淑峰因案退選，也把該選區婦女保障名額拱手讓給了國民黨的戴湘儀，雖戴湘儀在該次選舉拿下第4高票，並非靠婦保上位，但也讓綠營在這次提名策略不敢大意。

這次除現任議員翁震州、林秉宥爭取連任，現任議員鍾宏仁放棄連任後，民進黨新提名吳奕萱與陳代吟兩名女性新人，就是希望把上次丟失的席次搶回。

王珮宇受訪表示，後續選戰規畫會再與黨部持續討論，不過她一定會與與議長蔣根煌、議員蔡健棠一起合作，全力拚藍營三席全上，持續為新莊地區爭取更好的建設與未來。

王珮宇也在臉書說，她要向優秀的同志蕭夙玲致上最高敬意，今天不是終點而是「新莊新希望」的起點，她現在拿到的只是一張代表國民黨出戰的門票，接下來的大選挑戰會更艱鉅，但她已經準備。

王珮宇說，從小到大生長在以服務為職志的家庭，深知大家的需要，未來會用更謙卑的腳步走遍大街小巷，用更努力的態度贏得認同，為國民黨拚下大勝選，為大新莊拚出好未來。