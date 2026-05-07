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談市政行銷！何欣純借鏡嘉義藝術節「皮克敏」成功經驗

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純說，嘉義藝術節舉辦「皮克敏」活動成功，短時間內吸引超過數百萬觀光人次。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純說，嘉義藝術節舉辦「皮克敏」活動成功，短時間內吸引超過數百萬觀光人次。圖／何欣純提供

嘉義藝術節舉辦「皮克敏」活動成功，也吸引到民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純注意。她昨晚出席豐原地方座談會時就以此為例說，該活動短時間內吸引超過數百萬觀光人次，證明只要城市懂得整合資源，結合年輕世代的遊戲、動漫、社群與行銷，就能把人潮帶進地方商圈、美食、住宿與觀光消費。豐原有悠久的歷史文化、「糕餅之鄉」的美名，未來也可以用新穎的城市行銷方式，設計大型活動與套裝行程，讓觀光客願意走進、停留在豐原。

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何欣純昨與台中市議員謝志忠舉辦座談，說明未來市政欣願景。她說，豐原過去是舊台中縣行政與商業核心，糕餅與木工機等產業都在全台佔有重要地位，但縣市合併後資源配置不均，讓豐原與山城發展逐漸趨緩。未來若承擔市長責任，將以交通建設帶動產業投資、觀光行銷與人口回流，盼讓豐原重新風華再現、找回山城光榮感。

她也以日本自由行成功帶動觀光為例說，關鍵在於清楚便利的大眾運輸、公車路線與手機APP資訊，讓旅客一到當地就能知道如何轉乘、如何抵達景點。也能透過循環公車串聯火車站、市中心與各大觀光景點。豐原火車站與轉運站未來更應成為山城交通與觀光的轉運核心，串聯廟東商圈、糕餅文化、登山步道及山城各景點，讓交通帶動觀光與消費。

何欣純說，交通是產業與觀光發展的基礎，豐原鄉親期待已久的捷運紅線，也就是崇德豐原線，至今規畫進度仍停留在可行性評估階段。未來應加速推動捷運紅線並延伸至后里，同時加快東豐生活圈快速道路完工，活化豐原轉運站與火車站周邊，以交通建設帶動產業進駐、人口回流，打造欣欣向榮的豐原。

何欣純 豐原 謝志忠 台中市選舉

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