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爭取連任...蔣萬安最新施政滿意出爐...9成6支持擴大無菸城市

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前赴議會針對預算案做報告和答詢，被問到鼠害防治議題。記者楊正海／攝影 楊正海
台北市長蔣萬安日前赴議會針對預算案做報告和答詢，被問到鼠害防治議題。記者楊正海／攝影 楊正海

台北市長蔣萬安推動無菸城市，今天北市研考會公布最新民調，9成6台北市民支持擴大無菸環境管理成城市共識。

2026九合一選舉

為提升公共環境品質，北市府於年貨大街及2026台北燈節試行「走路不抽菸，抽菸去指定區內」的無菸環境措施，設立綠籬式吸菸區。這次民調結果顯示，年貨大街與台北燈節展區的無菸環境作法分別獲得91.0%及92.3%的市民表示滿意 。

進一步分析，高達96.2%市民支持於大型活動或人潮較多公共場所採取相同管理方式 ，顯示市民對無菸環境已形成高度社會共識 。此外89.6%的市民認為設置指定吸菸區有助於減少二手菸，另有85.7%的民眾支持在公共空間設置戶外吸菸室，顯示多數市民支持兼顧秩序與引導的管理模式 。

另外，北市商業處、觀傳局的調查資料，民眾對於2026台北年貨大街無菸區規劃滿意度達92.3%，較2025年成長0.5%。台北燈節部分，今年首度實施全面禁菸措施，並規畫臨時吸菸區，讓吸菸者與非吸菸者分流，提供民眾更舒適、健康與友善的賞燈環境，參與民眾對燈節禁菸措施滿意度高達92.6％。

至於「2026台北燈節」整體評價方面，北市研考會調查，本次活動具備良好的能見度，約有 66.2% 的市民曾透過親自觀展、新聞報導或社群媒體接觸相關資訊 。

今年首度嘗試結合「泡泡瑪特」與「變形金剛」兩大 IP，以及在西門町與花博園區規畫「雙展區」，獲得 57.3% 的市民表示滿意 ；另有 76.1% 的市民認為雙展區規劃有助於豐富活動內容 。整體而言，65.9% 的市民對今年燈節表現感到滿意，反映市府在城市節慶品質與公共環境管理上的努力獲得市民認同 。針對部分市民對於主燈設計、活動新意及動線規劃再精進的期望，市府也將納入未來規劃參考。

研考會指出，本次調查顯示市民對公共環境品質及城市節慶活動的高度期待 。未來市府將參考東京、大阪及首爾等國際城市經驗，透過公私協力建立更完善且可複製的吸菸者與非吸菸者分流模式，並強化節慶活動的市民參與及城市品牌效益，持續打造更健康、友善與永續的臺北城市生活。

本次調查由研考會於 115 年 3 月 6 日至 7 日執行 ，成功訪問 20 歲以上臺北市民 1,078 人，在 95% 信心水準下，抽樣誤差約正負 3 個百分點以內 。調查以北市住宅電話為母體，進行隨機代換電話抽樣，並依性別、年齡、戶籍地及教育程度進行加權處理 。統計數據採四捨五入進位至小數點後第 1 位 。

台北市長蔣萬安今天上午視察西門町戶外負壓吸菸室。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午視察西門町戶外負壓吸菸室。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天上午視察西門町戶外負壓吸菸室。記者林麗玉／攝影
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蔣萬安 北市府 民調

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