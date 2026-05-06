童子瑋再談基捷：先從八堵進市中心 同步規畫安樂區捷運路網

基隆捷運如何從八堵進到市中心，爭取連任的基隆市長謝國樑和參選市長的議長童子瑋，意見相左，近期隔岸交鋒。童子瑋今天說，走台鐵路廊更具可執行性，他還提出「雙主線」構想，未來還會提出安樂區捷運路網方案。

2026基隆市長選戰應為謝國樑對決童子瑋，兩人日前分別接受聯合報專訪，都對基隆捷運進市中心路線表達看法。謝不贊成從八堵走台鐵路廊進到市中心，因為市區將有7、8年的時間沒有軌道運輸工具。謝主張從八堵經安樂區進市中心，這條路線的另一個好處是可增加捷運聯合開發機會。

童子瑋說日前回應謝市府的捷運路線規畫，需要「開天闢地」，今天在發表青年就業政策後，又對基捷路線表示看法，認為依市府的規畫，要等環評完，拆遷完，都更完，中間要做多少事情？沿台鐵路廊進市中心，不用環評，不用拆遷，基本上是比較容易執行的方案。

童子瑋表示，基隆捷運是基隆迫切需求的建設，未來要吸引產業升級、進駐非常重要，沒有好的交通政策，捷運沒有進到基隆，未來基隆就會邊緣化。

童子瑋主張基基捷從八堵沿台鐵路廊進到市中心，基本上不用環評，也不用拆遷，是比較容易執行的方向。至於具體建設工程，可再尋求市民共識，希望捷運快速進到基隆來。

「我也非常支持安樂區路線」，童子瑋預告，未來也會提出安樂區的捷運路網計畫，他的方案和市府的規畫差別在那裡？童說，市府的方案是天方夜譚，因為從麥金路走舊安樂區進到市中心，中間有多少房子？有多少的空間？

童子瑋說，現在任何的工程方案，以工程技術來說都不是問題，但真要到可以執行，等環評完，拆遷完，都更完，要做多少事情？現在不是在玩模擬城市，而是需要真正有有希望，有執行空間的捷運路線。

童子瑋指出，他的構想中，安樂區也會有捷運，但不是從安樂區進到基隆市中心。他的主張是先讓捷運從八堵進到基隆，同步再規畫安樂區捷運路線。這是身為基隆的小孩，對捷運發展跟城市發展的想法。大家（基隆人）都有一個共同的心願，就是基隆要發展。