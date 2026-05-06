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童子瑋提政見「熄燈國小轉型勞工大學」 基市府：成立勞工教育訓練園區7月啟用

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋今天表示，上任後將把閒置的尚智國小校地轉型為基隆勞工大學，建立終身學習體系，同時解決三坑地區休憩和停車空間的問題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長參選人童子瑋今天表示，上任後將把閒置的尚智國小校地轉型為基隆勞工大學，建立終身學習體系，同時解決三坑地區休憩和停車空間的問題。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長參選人童子瑋今天公布青年就業政見，尚智國小舊址將轉型「勞工大學」，並由工會辦理技水電、美容、金工等技術班，建立終身學習體系。基市府表示，已規畫「尚智勞工教育訓練園區」，校址將是勞工教育、職能培訓及勞政服務整合場域。

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童子瑋提出「G.O.O.D就業好政計畫」，將透過技能成長（Growth）、在職進化（Optimization）、就業銜接（Onboarding）、穩定保障（Durability） 四個面向，打造完整青年職涯支持系統，讓青年畢業即就業，上班即上手，就業更穩，薪水更好。

童子瑋說，已熄燈的尚智國小將轉型基隆勞工大學，同時解決三坑地區休憩和停車空間的問題。未來將由在地工會辦理技水電、餐飲、美容、珠寶、金工、行銷設計等實戰技術班，建立終身學習體系，做到有感充電並強化技能。

基市府法制及勞動處表示，尚智國小目前規畫作為「尚智勞工教育訓練園區」，主要方向是勞工教育、職能培訓及勞政服務整合。主要裝修工程已經完成，預計今年7月啟用。

法勞處說，目前規畫的用途包括成立中餐、烘焙及電腦等職訓教室，並設置失業者職前訓練、在職進修及青年職訓空間，也會做為工會開辦課程與交流空間。此外，法制及勞動處相關科別人員會進駐，提供勞工一站式服務。

童子瑋 基隆 工會

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