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【重磅快評】民調領先16％ 賴瑞隆是否細思極恐？

聯合報／ 主筆室
高雄市長最新民調，民進黨參選人賴瑞隆以47%，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%。（圖／聯合報系資料照片）
高雄市長最新民調，民進黨參選人賴瑞隆以47%，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%。（圖／聯合報系資料照片）

網路媒體昨天公布最新高雄市長民調，民進黨參選人賴瑞隆以47%支持度，領先國民黨對手柯志恩的30.7%，雙方差距16.3個百分點，綠營雖然敲鑼打鼓，卻仍難完全扭轉賴瑞隆「最弱母雞」標籤。對比近期民調可發現，兩人差距更加收斂，甚至出現「藍升綠降」趨勢，賴瑞隆看似穩定領先，其實暗藏警訊。

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對於民調結果，賴瑞隆昨稱，自己是運動員出身，他是「最壯母雞」。不過，國民黨台北市議員參選人陳冠安指出，今年1月民進黨高雄市長初選，同樣是委託山水民調，當時賴瑞隆支持率55.26%、柯志恩25.57%，兩人差距約30個百分點，相隔不到4個月，同一家民調公司顯示賴瑞隆支持度下滑約8%，柯志恩則成長5%，兩人差距拉近至16個百分點。若以高雄229萬選舉人口換算，等於賴瑞隆流失18萬人支持、柯志恩則增加11萬人認同，形成強烈對比。

時間再往前回顧2018年高雄市長選戰，國民黨參選人韓國瑜一度落後民進黨對手陳其邁將近35個百分點，當時外界普遍認為選情已定、陳其邁躺著選就贏；直至2018年10月中旬，媒體民調才首度出現韓國瑜領先陳其邁的「韓流奇蹟」，但許多綠營支持者仍嗤之以鼻。民進黨當年志在必得，結果仍慘遭滑鐵盧，成為民進黨揮之不去的政治陰影。

民調是一種對現實民意的結構性呈現，不僅包含候選人個人好感度，也折射出整體政治氛圍與情緒走向。柯志恩維持約3成支持度，除了反映國民黨基本盤，更隱含部分「非綠」或「討厭民進黨」選民的情緒投射。

當年韓流蔚為風潮，關鍵不僅是候選人個人魅力，還有大環境背景。韓國瑜當年強打前市長陳菊的「五千天坑」，成功將不滿地方治理、焦慮城市發展與不信任中央執政的多重情緒集中放大，形成匯集民怨出口的政治動能，進而突破民進黨原本堅若磐石的防線。

若以此觀察當前高雄選情，柯志恩支持度是否仍有外溢空間，賴瑞隆支持度是否已達天花板，將成為後續變數。民調不僅是冷冰冰數字，更是熱騰騰的民意溫度計，當藍綠差距開始收斂、趨勢出現反向移動，代表選民結構可能進入再調整階段。

南台灣長期被視為民進黨穩固優勢區，但2018年高雄失守的經驗證明，政治版圖從來不是靜態結構。一旦執政包袱累積、選民情緒轉向，加上在野整合成形，即便是傳統優勢區，也可能出現劇烈震盪。

賴瑞隆雖仍維持領先，但民調下滑與對手逼近的趨勢，已不再只是技術性波動，而是選戰初期最重要的風險訊號。真正的關鍵從來不是16%的數字本身，而是民意是否正在悄悄轉向。

一旦民進黨誤判形勢，將高雄視為理所當然的政黨禁臠，而忽略選民情緒的變化與潛在反彈，2018年韓流逆襲的歷史經驗，恐怕不只是過去式，也可能成為未來式。

柯志恩 賴瑞隆 民調

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