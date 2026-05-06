【重磅快評】川伯還川哥不重要 張善政就是李四川最好鏡子

國民黨新北市長李四川參選以來，民進黨陣營猛攻他的「年紀」，青鳥還大酸他是「老四川」，幕僚努力為他形塑年輕形象，包含滑Threads、拍吃喝片。但其實相較於對手，從公多年的李四川，早已留下工程師的鮮明「人設」，跳下年齡的戰場，反而削弱自身優勢，不妨看看桃園市長張善政，或許可以給李四川一些啟發。

張善政與李四川都是理工背景出身，張善政4年前打選戰時就被形容成「佛系打法」，不攻擊對手，也不走花里胡哨的路線，讓支持者看得很著急。他當選後，相較前任鄭文燦熱中跑攤、記者會曝光、大撒幣蓋各種漂亮雄偉的建築，他則繼續維持「多做事、少說話」的風格，很少在媒體上看到他的新聞，這在現在講求「政治表演學」的世道，顯得非常「不合時宜」。

不過，奇怪的是，就任迄今3年多，張善政的滿意度在六都卻是名列前茅，關鍵就在他低調務實的工程師個性。桃園市在鄭文燦的任內，留下不少外表亮麗卻問題一堆的公共建築，包含市立美術館原始經費高達37.5億，但發包時卻採「減項發包」的做法，標案卻把機電、空調、消防及排水等減去，即使完工也恐怕變成空殼。號稱最美圖書館的總圖卻屢屢傳出漏水、地下室淹水的情況。具有土木背景的張善政上任後，一一設法解決問題。

最近的例子就是，原本已瀕臨胎死腹中的「竹科龍潭園區擴建計畫（龍科3期）」大復活。這塊園區當初是規畫台積電（2330）進駐，2022年10月，九合一選舉前夕，鄭文燦與代表民進黨出征桃園市長的鄭運鵬為了拉抬選情，在沒有完成徵地就急著對外宣布「台積電到龍潭設廠」 ，接著時任閣揆的行政院長蘇貞昌也大讚「先進製程根留台灣」。半年後，2023年7月龍潭居民不滿徵地沒溝通、且未有配套，抗議、拒絕被徵收，台積電隨後也宣布放棄進駐。

結果就在外界幾乎已遺忘此案，並且認定已經破局的開發案，竹科管理局近日證實，龍科三期擴建可行性研究已於3月中完成，預計近期展開審議，順利通過後就能報行政院核定。原來，經過桃園市府、竹科近3年的努力，原本反對的龍潭居民態度轉變，多數居民已同意徵地。

消息傳出後，桃園市並沒有大張旗鼓開記者會，張善政只是在臉書上發文表示，市府一直在積極協調，「我不會追求當宣布好消息的那個人」，強調「少說多做，排除不必要的干擾，努力讓先進製程順利進駐」。他也意有所指說，過去為了特定目的而過早曝光，結果令人遺憾。「所以這3年來，我和團隊始終專注在把每一個環節穩穩做好，讓好的機會能夠順勢成形。」

桃園市是一個人口結構年輕、處於上升期的城市，吸引很多年輕夫妻移居，張善政這種不追求聲量但把事情做好的風格，反而獲得了多數選民的支持。

回到李四川，他跟張善政一樣都擁有「理工直男」的工程師形象，根本不用跳下去跟對手比年輕，包括到新北各區吃喝拍片或是滑脆，還被綠營支持者酸已讀亂回，對爭取年輕人青睞根本沒有幫助。事實上，年輕人沒有這麼膚淺，以為開開直播、玩玩脆、做做Q版頭貼，就能吸引他們的支持，李四川拋棄自己的優勢，落入對方的戰場，更犯了行銷的大忌。

反倒是李四川的工程師人設，讓年輕人很容易連結到「台積電」，也會期待他務實為他們解決問題、創造未來，李四川應該好好強化這樣的鐵鎚形象，這才是對手沒有優勢，是川哥還是川伯根本不是重點。看看張善政，應該可以給李四川團隊更多的啟發，好好地調整選戰策略。