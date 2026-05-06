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普發1萬成竹市長選戰焦點 綠白隔空交火「誰才雙標」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長選戰因「普發現金」議題持續延燒。圖／聯合報系資料照片
新竹市長選戰因「普發現金」議題持續延燒。圖／聯合報系資料照片

新竹市長選戰因「普發現金」議題持續延燒，民進黨新竹市長參選人莊競程昨拋出「普發市民1萬」政見後，遭民眾黨質疑立場髮夾彎。兼任莊競程競總發言人的民進黨新竹市黨部主委施乃如也反擊，高虹安市府今年普發5千時，民眾黨上下都力挺，為何換莊競程就被批評亂發現金？直問民眾黨「到底支不支持普發1萬？」

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施乃如指出，民眾黨今天一整天持續拿莊競程去年針對中央超徵稅收的發言做文章，但市民真正想知道的是，「高虹安發5千沒問題，莊競程主張發1萬就有問題？」她強調，民進黨議會黨團過去審查預算時，也曾主張在財政許可下加碼普發金額，並非臨時喊價，更不是選舉操作，而是在研究市府財政與預算基礎後，確認可行才提出。

施乃如指出，依據新竹市政府提出的115年度總預算案，歲入467.27億元、歲出437.16億元，仍有30.11億元賸餘，且115年度歲入較114年度增加169.93億元、成長57.15%。以目前全市約45萬人口估算，若普發1萬元約需45億元，在不舉債、不影響教育、社福及重大建設預算前提下，並非做不到，而是「有沒有意願讓市民共享城市發展成果」。

她也批評，近3年包括新竹棒球場改善、大車站計畫及輕軌紅線等重大建設進度停滯、資本門執行率偏低，「既然建設推不動，為什麼不能把部分財政成果直接回饋給市民？」強調財政紀律、城市建設與市民福利不該被對立。

民眾黨籍新竹市議員李國璋也參戰，高虹安市府上任時，前朝留下高達100億元債務，市府近年已還債83億元，正因財政穩健，才有能力推出5千元消費金回饋市民、帶動地方消費，「這才叫有規畫、有能力、負責任的治理。」他批評莊競程連市府財政狀況都沒搞清楚，就急著開支票、喊口號。

李國璋說，莊競程去年7月才公開表示「政府不能想發就發」，否則將影響國家未來發展，如今投入選戰卻改口喊普發1萬元，「到底哪一個才是真的你？」他質疑，這不是政策進化，而是「選舉一到，原則就下架」。

民眾黨籍市議員宋品瑩也在臉書發文酸，去年立法院通過普發1萬元，民進黨批評亂搞一通；現在選舉到了，又變成「我選上，普發1萬」，都給你們講就好了。

兼任莊競程競總發言人的民進黨新竹市黨部主委施乃如也反擊，高虹安市府今年普發5千時，民眾黨上下都力挺，為何換莊競程就被批評亂發現金？圖／取自施乃如臉書
兼任莊競程競總發言人的民進黨新竹市黨部主委施乃如也反擊，高虹安市府今年普發5千時，民眾黨上下都力挺，為何換莊競程就被批評亂發現金？圖／取自施乃如臉書

莊競程 高虹安 民眾黨

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