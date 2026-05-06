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蔣萬安選舉對手不是沈伯洋？藍營嗆：一群齷齪鼠輩專門拖後腿

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會，報告北市總預算第1次追加減預算案，國民黨議員汪志冰要蔣滅鼠也要滅鼠輩。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會，報告北市總預算第1次追加減預算案，國民黨議員汪志冰要蔣滅鼠也要滅鼠輩。記者林佳彣／攝影

民進黨立委沈伯洋可能披綠袍選台北市長，近期頻猛攻首都鼠患議題。國民黨議員汪志冰今點出，蔣萬安的競爭對手不是黑熊，而是一群鼠輩，這群就是專門來拖後腿，根本就不希望蔣把事情做好，她更建議蔣競總成立時，聘請一位專門滅鼠輩的偵防師。

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午赴議會，報告北市總預算第1次追加減預算案。汪志冰質詢先問，蔣萬安認為檯面上的選舉競爭對象是誰？有可能是沈伯洋嗎？蔣回應，其他政黨還沒提名；對他來講，持續專注市政。

汪志冰直言，「不是黑熊，是一群鼠輩」，一群像老鼠一樣齷齪、骯髒、噁心的鼠輩，她非常反對拿這種老鼠來作政治操作、選舉的手段，黑白顛倒，隨便亂造謠還移花接木、自導自演，完全是當成選舉方式在做，根本就是在拖後腿，完全沒有在幫忙台北市的各項建設在推進。

「我也要拜託民進黨，請把執政縣市所有的老鼠抓到一隻不剩，再來說嘴。」汪志冰說，全世界老鼠最多的地方是紐約。老鼠當然存在，該抓的也是要抓，要清消的就是要清消，這個無庸置疑；但是用齷齪手段讓市政變成絆腳石，她非常很不以為然。

汪志冰表示，要蔣萬安將所有時間和重點放在都更容積放寬、北士科等市政議題，這些事情都需要花很多時間研議、規畫、籌備，而不是每天在那邊抓老鼠。「抓老鼠不需要你蔣萬安來處理，環保局長就足以勝任。」

她更建議，今年選舉年，蔣萬安成立競選總部時，也聘請一位專門滅鼠輩的偵防師，否則每天都被這些老鼠攪和，光對付這些人就不夠時間，完全沒辦法為民服務、努力市政、為民謀利。

蔣萬安 汪志冰 沈伯洋

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