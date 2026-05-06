童子瑋提青年就業政見 尋職與穩定金最高領10.8萬

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天發表青年就業政見，提出地方政府等額加碼，加上中央補助，可領3.6萬元尋職津貼，與最高7.2萬元穩定就業獎勵金，透過4大方案打造銜接機制。

童子瑋上午在記者會表示，「G.O.O.D就業好政計畫」包含技能成長（Growth）、在職進化（Optimization）、就業銜接（Onboarding）及穩定保障（Durability），要讓基隆青年畢業即就業、上班就上手。

童子瑋指出，技能成長重點為設立「和平島國家級職訓基地」，引進國家級課程與師資，聚焦智慧製造、綠電儲能、冷鏈物流、海洋觀光及文創領域，目標快速培養即戰力，讓想轉職或升級的青年，在基隆就能練就一身好功夫。

在職進化方面，童子瑋表示，規劃將尚智國小舊址轉型為「基隆勞工大學」，結合工會力量辦理水電、餐飲、美容、行銷設計等實戰技術班，讓已就業的年輕人持續提升競爭力。

就業銜接部分，童子瑋指出，除推動職涯探索與精準媒合，並加碼提供「初次尋職津貼」，與中央合計最高可領新台幣3.6萬元，讓社會新鮮人在尋找理想工作的過程中，不再為了基本生活費而焦慮。

穩定保障方面，童子瑋表示，除協助青年申領中央穩定就業獎勵金，並由地方政府等額加碼，最高獎勵可達7.2萬元。他要做大家最堅實後盾，透過實質支持，讓年輕人看見翻轉未來的契機。