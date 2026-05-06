莊競程拋「普發1萬」搶攻竹市選票 白轟昔反普發今為選票改口

民進黨新竹市長參選人莊競程昨晚在公開場合宣布第1個政見，若他年底當選，明年就普發市民1萬元，減輕年輕人負擔，也讓長輩安心。對此民眾黨籍南區議員參選人李玫痛批，莊競程去年才公開反對普發現金，如今為選舉改口「到底是去年在騙，還是現在在騙？」質疑其立場隨選票轉彎。

莊競程獲民進黨徵召後，昨晚首次率新竹隊成員在新竹市美髮工會代表大會上宣布第1個政見。莊競程強調，他當選後，就與市民共享財政紀律成果，明年他會拿來普發現金，全市民每人1萬元，扣除普發現金預算，還有14億的預算可做其他建設規畫。此外，他也將陸續推出交通、教育和文化與經濟等多面向的政見，要讓竹市成為年輕人及長輩和小孩願意住下來的幸福光榮城市。

不過，相關言論立刻引發白營砲轟。李玫今天翻出莊競程去年7月貼文反擊，指莊當時曾公開表示，如果稅收可以「想發就發」，將影響國家未來發展，更稱「不是1萬元可以補起來的」，還提醒民眾不要被誤導，認為亂發現金最後傷害的是下一代。

李玫痛批，如今不到1年，莊競程卻自己喊出全民普發1萬元，「原來你的原則，不是看對不對，而是看有沒有選票。」她質疑，若莊競程認為去年講的是對的，那今天就是「雙標」；若認為現在才是對的，那代表去年根本是在政治操作。

李玫更酸，「莊競程最會的，不是治理，是轉彎。」她表示，高虹安市府把財政顧好，不代表不會花錢，「亂開支票，才是真的把城市未來拿去賭。」她也強調，新竹市民不會因為候選人今天喊多少、明天加多少，就忘記過去說過的話，「截圖會留下來，雙標也會留下來。」

李玫最後重話批評，「不要昨天反對普發1萬，今天為了選舉又改口喊1萬。這不叫照顧市民，這叫把市民當失憶。」

民進黨新竹市長參選人莊競程昨晚在公開場合宣布第1個政見，若他年底當選，明年就普發市民1萬元。圖／報系資料照