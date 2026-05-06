童子瑋公布「就業好政」計畫 加碼補助獎勵並推雙訓練基地助就業

基隆市長參選人童子瑋今天公布「G.O.O.D 就業好政計畫」，透過尋職津貼和就業獎勵金，協助青年謀職和穩定就業，並會重啟和平島職訓中心，尚智國小舊址轉型「勞工大學」，以雙訓練基地助青年強化技能，提升競爭力。

童子瑋今天和競選團隊的政策部主任吳挺鋒，說明第一波的青年政策，鎖定就業議題。童說，基隆29歲以下的青年，失業率已達8%，高於平均值。社會新鮮人面臨初次求職困難，以及技能和產業需求的落差，導致就業難，起薪低，問題不在青年不努力，而在畢業和就業間，缺乏有效的銜接機制。

童子瑋陣營提出「G.O.O.D就業好政計畫」，將透過技能成長（Growth）、在職進化（Optimization）、就業銜接（Onboarding）、穩定保障（Durability） 四個面向，打造完整青年職涯支持系統，讓青年畢業即就業，上班即上手，就業更穩，薪水更好。

童子瑋說，過去和平島有一個職訓基地，上任市長後會重新開放，同時把設備升級，引進國手級課程、國手級師資，打造職訓跳板對接智慧製造、綠能儲能、冷鏈物流、海洋觀光和文創產業等目前社會關鍵產業。

童子瑋說，重啟職訓基地的目標是快速培養即戰力，協助青年轉型、轉職和升級，並把人才留在基隆。另一處在職進化基地，是把已熄燈的尚智國小校地轉型為基隆勞工大學，同時解決三坑地區休憩和停車空間的問題。

童子瑋指出，基隆市目前有約9萬名工會會員，未來將由在地工會在勞工大學，辦理技水電、餐飲、美容、珠寶、金工、行銷設計等術升級班，希望建立終身學習體系，做到有感充電並強化技能。

童子瑋陣營也拋出初次尋職津貼、穩定就業獎勵金加碼方案，童說，上任後將加強職涯探索和就業媒合，與公立就業中心合作，協助畢業的年輕人初次求職，中央加地方補助最高3.6萬元。市府也會協助青年申領中央穩定就業獎勵金，市府並會1比1加碼，最高可拿到7.2萬元獎勵金。

童子瑋說，他主政的基隆市政府，青年政策施政目標就是和青年同行，打造青年就業安全網。透過G.O.O.D計畫，做到訓練有方向，就業有管道，成長有資源，穩定有保障。整體來說，就是希望基隆把人才留在基隆，從找工作到穩工作，讓基隆成為一個青年看得到希望的城市。

基隆市長參選人童子瑋（左）今和競選團隊政策部主任吳挺鋒，公布「G.O.O.D 就業好政計畫」，透過尋職津貼和就業獎勵金，協助青年謀職和穩定就業，並以雙訓練基地助青年提升競爭力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長參選人童子瑋（左）今和競選團隊政策部主任吳挺鋒，公布「G.O.O.D 就業好政計畫」，透過尋職津貼和就業獎勵金，協助青年謀職和穩定就業，並以雙訓練基地助青年提升競爭力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長參選人童子瑋今天公布「G.O.O.D 就業好政計畫」，透過尋職津貼和就業獎勵金，協助青年謀職和穩定就業，並以雙訓練基地助青年提升競爭力。記者邱瑞杰／攝影